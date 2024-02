Isabella Santiago ya encendió la polémica en La Casa de los Famosos: ¿quién la atrae?

A medida que van transcurriendo los días, se van confirmando los diferentes participantes de La Casa de los Famosos 2024 en el Canal RCN y una de las últimas en ser presentadas oficialmente fue Isabella Santiago, una actriz y modelo venezolana que ha dado mucho de qué hablar en el país luego de algunas apariciones en la pantalla grande.

Isabella fue la primera actriz y modelo venezolana trasngénero en ganar el concurso tailandés Miss International Queen de 2014. A partir de ahí su carrera se disparó y empezó a ser tenida en cuenta en producción televisivas.

Le puede interesar: Miguel Melfi, el participante de la Casa de los Famosos que llega como cuota extranjera

Obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela Lala’s Spa en el Canal RCN durante el 2021. Luego de su paso por la telenovela, la actriz participó en MasterChef Celebrity donde generó mucha polémica por su carácter fuerte y competitividad.

Isabella Santiago ya enciende la polémica

Luego de su presentación oficial para La Casa de los Famosos, la actriz venezolana rápidamente empezó a dar de qué hablar y en una entrevista con Pulzo fue consultada sobre los problemas que generalmente surgen a raíz de la convivencia en este tipo de formatos, por lo que la modelo señaló que debido a lo vivido en el pasado, una de las participantes seguramente podría caerle mal: “Voy a ser muy sincera, según lo que pude ver en el último reality de RCN, debo decir que es Martha Isabel Bolaños”, respondió sin tapujos.

Pero ahí no ha quedado todo, pues Isabella va decidida a generar controversia en el reality show más reconocido del mundo y tampoco tuvo problemas en sincerarse sobre qué participante puede llegar a ganarse su corazón.

“Esta persona tiene algo energéticamente que me llama la atención, tiene carisma, personalidad, tiene una energía muy especial, es Miguel Melfi”, comentó entre risas.

“Yo pienso que enamorarse de alguien de La casa de los famosos Colombia es algo como una fantasía, pero es que que no sé si no me aguanto a mí misma como será estar con otro”, concluyó la influencer venezolana.