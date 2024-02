¿Quién es Camilo Díaz, participante de La Casa de los Famosos y por qué le dicen ‘Culotauro’?

La Casa de los Famosos se estrenará el próximo domingo 11 de febrero por la pantalla del Canal RCN y con ello cientos de emociones, polémicas y mucha diversión en las noches de los colombianos que decidan ver el reality show más reconocido del mundo.

Poco a poco el Canal RCN ha ido revelando las identidades de los famosos que harán parte de esta edición de la Casa de los Famosos y uno de ellos ha sido Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, quien puede que no sea muy reconocido en la pantalla grande, pero en los formatos digitales sí que lo es y seguramente llegará con todo su humor a divertir a los demás participantes.

Camilo Díaz es uno de los humoristas más reconocidos del Stand Up a nivel nacional, quien se ha caracterizado por su estilo caricaturesco en los escenarios y plataformas digitales.

Más conocido en el mundo artístico como ‘Culotauro’, es el humorista que a partir de su incomodidad crea maravillas para el público. Actualmente brilla con su show llamado “por la ventana” con más de 42 millones de visualizaciones en YouTube.

En su video de presentación, Camilo reveló algunos detalles de su vida personal, los cuales no tuvo problema con contarle a todas las personas que verán el reality.

Su condición física

El humorista reveló que nació con una pierna más larga que la otra y aunque lo operaron, no pudo recuperarse de manera efectiva.

“Soy cojo. Nací con una pierna más larga que la otra, me la operaron, luego no me recuperé. Qué chimba que la gente sepa que uno es cojito”, dijo.

Finalmente, contó por qué le dicen ‘Culotauro’, el apodo que lo ha llevado al éxito en las plataformas digitales.

“¿Por qué me dicen ‘Culotauro’? Porque salí nalgón. No. Y de repente empezaron chistes sobre que soy nalgón, y uno de esos chistes me llamaron ‘Culotauro’ y los comediantes ‘Ay va Culotauro, mire al Culotauro’. Lo puse en Instagram y desde ese día soy el señor Culotauro”, concluyó.