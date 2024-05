Isabella lanzó dura pulla contra dos participantes en La Casa de los Famosos: "dicen ser las más frenteras"

Hace un par de días, la Casa de los Famosos Colombia recibió la dura noticia de la expulsión de Isabella Santiago. De acuerdo a lo informado por el Jefe, la actriz rompió las reglas tras la fiesta y por ello se tomó la decisión.

Ya fuera del reality, Isabella se ha pronunciado en varias ocasiones, dejando varias pullas a algunos participantes que siguen dentro de la competencia.

Una de las que más ha generado revuelo fue la que mandó este martes en el programa Buen Día Colombia del Canal RCN.

Allí, la artista aprovechó para hablar de algunas acciones que ha visto ya estando afuera de la Casa de los Famosos.

Isabella Santiago lanzó duras pullas

"He recibido muchos códigos. Los más contundentes que he visto ha sido, la hipocresía de algunas personas, la falsedad", dijo de entrada la actriz que en ese momento no lanzó los nombres directos a quienes se refería.

Acto seguido, Isabella aseguró que estas personas "de frente te tienen y te volteas, y ya te están haciendo hasta señas".

Sin escatimar, la actriz aseguró que estas actitudes le sorprendió en dos personas en específico como Karen Sevillano y La Segura.

"Ellas hablaban todo el día de ser las más frenteras y resulta que no, eran las más hipócritas", dijo.

La exparticipante no solo afirmó que hablaban mal de ella, sino de su mismo equipo Papilla, en particular de Pantera y Alfredo Redes.

Este martes habrá nominación en la casa

Ya sabiendo que las reglas cambiaron por completo, este martes, los participantes sabrán quienes serán los nominados para enfrentarse en la placa este miércoles, día que será de eliminación.