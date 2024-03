Declaraciones explosivas: Isabella y Juan David rompen el silencio en el confesionario

El último episodio de La Casa de los Famosos Colombia trajo consigo un giro inesperado para Isabella Santiago y Juan David Zapata, dos participantes que inicialmente parecían llevarse bien pero que pronto revelaron sus diferencias frente a las cámaras. Lo que comenzó como una relación de amistad aparentemente sólida se vio sacudido cuando ambos decidieron enfrentarse para discutir ciertas incomodidades que habían surgido entre ellos.

Para Isabella Santiago, modelo venezolana, la situación tomó un giro inesperado cuando confesó haber considerado la posibilidad de una relación amorosa con Juan David. Sin embargo, el actor dejó en claro que solo buscaba una amistad y que no sentía atracción romántica hacia ella. Ante esto, Isabella expresó su sentir, compartiendo que cualquier mujer podría ilusionarse ante el constante coqueteo de un hombre, y que no quería ser vista como "loca" frente al público.

Isabella Santiago rompió el silencio acerca de la situación con Juan David

Por su parte, Juan David Zapata, deportista y empresario de 27 años, respondió con sinceridad a las cámaras del Canal RCN y la app de Vix, asegurando que si bien respeta a Isabella y su comunidad, no se siente atraído por ella. Dejó claro que ser amable no implica necesariamente tener interés romántico y afirmó que nunca tuvo esa intención.

Juan David se pronunció en el confesionario

“Simplemente, por ser amable no quiere decir que me guste. Respeto mucho su comunidad, pero eso no quiere decir que me guste”, afirmó Juan David.

El intercambio de opiniones entre ambos participantes reveló tensiones subyacentes y diferentes percepciones sobre la dinámica de su relación en la casa. Isabella concluyó sugiriendo que Juan David debería mostrarse más serio y respetuoso, insinuando que en un principio se acercó a ella por interés.

El drama en La Casa de los Famosos Colombia continúa dejando a los espectadores al borde de sus asientos, y para aquellos que deseen seguir de cerca los conflictos y relaciones entre sus famosos favoritos, el Canal RCN y la app de ViX ofrecen acceso en vivo las 24 horas.