J Balvin atraviesa difícil momento por una pérdida familiar: “Acaba de morir mi gran parcero”

Una fuerte noticia entregó J Balvin a todos sus seguidores, pues en la actualidad el reconocido cantante de música urbana estaría pasando una situación bastante difícil, luego de que diera a conocer que durante los últimos días perdió a un miembro de su familia, el cual lo acompañado desde muy joven en todas sus aventuras.

Por medio de sus historias de Instagram, J Balvin le informó a todos sus seguidores que Enzo, su perro raza Akita, falleció a los 14 años de edad, luego de tener algunas complicaciones de salud durante los últimos días. El perro fue el compañero fiel de José desde que salió de casa de sus padres y que estuvo con él desde el 2010.

Falleció Ezno, perro de J Balvin

“Enzo estuvo 14 años conmigo, desde la primera vez que me fui a vivir solo, el man creció conmigo hasta el día de hoy. Me da tranquilidad que siempre lo traté con cariño y mucho amor, no tengo nada de que arrepentirme, y eso me da mucha paz”, fueron las palabras del reconocido cantante en sus redes sociales.

Además, el antioqueño publicó una foto en sus redes sociales de la primera vez que Enzo y él estuvieron juntos, la cual estuvo acompañada de un mensaje bastante conmovedor que entristeció a todos los seguidores del J Balvin, quienes le llenaron las redes sociales con mensaje de fuerzas y condolencias.

“Acaba de morir Enzo, mi gran parcero. Me queda la tranquilidad de haberle dado todo el amor y todo el cariño. A veces se nos olvida lo frágil que es la vida, somos simplemente carne y a veces pensamos que somos muy importantes y a la final no somos tan especiales como pensamos. Valoren a la gente que aman y díganles siempre lo mucho que los aman”, aseguró el cantante en sus historias.

Une énorme pensée à J Balvin qui a perdu son chien Enzo, fidèle compagnon de vie. Enzo était un chien de race Akita, chiens japonais, réputés pour être calmes, loyaux et intelligents. J Balvin a passé 14 ans à ses côtés. Repose en paix Enzo🖤🐶 pic.twitter.com/6AY4iajzlw — Reggaeton Off (@ReggaetonOff_) February 5, 2024

Vale mencionar que Enzo se hizo popular en las redes sociales gracias al antioqueño, quien en diversas oportunidades lo mostró en las cuentas personales acompañándolo en diferentes actividades. Uno de los momentos más recordados es cuando Enzo tuvo la cola pintada de diferentes colores para promocionar el álbum de J Balvin.

Reacción de la pareja de J Balvin al fallecimiento de Enzo

Otra de las personas que respondió a la triste pérdida que tuvo J Balvin fue Valentina Ferrer, pareja sentimental del paisa, quien a través de las redes sociales dejó un mensaje de tristeza de la partida de Enzo, quien también se convirtió en una de las cosas más importantes en su vida.

“Te amamos, siempre estarás con nosotros. Él me enseñó como una mascota, puede pasar a ser tu mejor amigo, tu aliado en todas”, añadió.