VIDEO | El noble gesto que tuvo Yeison Jiménez con una seguidora: conmoción en redes sociales

Yeison Jiménez se ha encargado de revolucionar las redes sociales en las últimas horas, y no precisamente por su talento musical o su concierto en Bogotá, sino por le noble gesto que tuvo el cantante con una de sus seguidoras, el cual se ha convertido viral en todas las plataformas digitales.

Los hechos comenzaron al momento que Yeison Jiménez dejó ver por medio de sus redes sociales la carta que le envió una seguidora, pidiendo una ayuda, pues por diferentes circunstancias (económicas) ella no ha podido iniciar su carrera universitaria, siendo esta uno de los deseos de la mujer.

“Soy tu fan número uno. Te escribo porque he visto tu carrera desde siempre y quiero pedirte ayuda. Siempre he querido estudiar, pero se me ha dificultado por temas económicos. Actualmente, trabajo en una fundación, pero no he podido encontrar la forma ni los medios para estudiar. Espero que pueda leer esto, gracias”, se lee en la carta.

Noble gesto e Yeison Jiménez con una seguidora

Ante la conmovedora carta, Yeison Jiménez tomó la decisión de ir en busca de la seguidora que escribió la carta, esto con el objetivo de hacerle entrega de una beca universitaria completa, permitiendo de esa manera poder perseguir sus sueños y poder seguir haciendo las labores sociales que ha realizado.

Por medio de un video, el cantante de música popular dejó ver el momento exacto que le entrega la beca a la mujer, quien en primera instancia pensó que la presencia de Yeison Jiménez era simplemente para entregarle unas boletas para el concierto que hará el artista en la capital de la República.

“Querida Diana, tu historia de vida ha tocado profundamente mi corazón. Admirando tu coraje y determinación, es un honor para mí otorgarte esta beca universitaria del 100%. Que este apoyo financiero te ayude a perseguir tus sueños académicos y a alcanzar todas las metas que te propongas en la universidad. Confío plenamente en tu talento y sé que tienes un futuro brillante por delante. ¡Sigue adelante con valentía y nunca dejes de soñar!”, fue la carta que el entregó el cantante a su seguidora.

Seguidores de Yeison Jiménez aplauden el gesto del cantante

Ante el gran gesto, los demás seguidores del artista aplaudieron el noble gesto que tuvo el cantante, quien dejó ver una vez más su noble corazón, pues cabe mencionar que no es la primera vez que el Yeison Jiménez hace este tipo de acciones con personas con bajos recursos y que son seguidores de su música.

“Un día soñé con poder ayudar a la gente y dar un poco de lo que a mí me faltó. Hoy que lo puedo hacer, me demuestro a mí mismo que he hecho bien las cosas. Gracias Dios por permitirme cumplir un sueño y gracias @tiempodejuego por hacerlo realidad”, fue el mensaje de Yeison Jiménez.