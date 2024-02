"Creen que uno es millonario", Jessi Uribe revela la verdad de cuánto cobra por concierto

Para nadie es un secreto que el cantante Jessi Uribe se ha logrado consolidar como uno de los máximos exponentes del género popular. A lo largo de los años, el artista se ha abierto paso entre los grandes para luego ser uno de los más escuchados en el país y otras partes del continente.

No obstante, ese gran éxito ha tenido un camino de esfuerzo y trabajo. En charla con la presentadora Eva Rey, el artista se sinceró y contó detalles que muchos de sus fanáticos les interesa saber, como por ejemplo, el dinero que gana por una presentación en la tarima.

"Mucha gente cree que por el éxito que uno tiene es millonario. Yo pude comprar la casa a mi papá hace apenas un año. Por ejemplo, yo me separé, vino la pandemia y quedé en la inmunda", dijo en esta entrevista.

Jessi Uribe confesó cuánto gana por show

Uribe confesó que en sus inicios como artista ganaba alrededor de 8 millones de pesos, algo que no quedaba del todo para él, pues tenía que responder por su equipo. De últimas estaba él, que le quedaba apenas 1 millón de pesos.

El cantautor negó que cobraba 50 millones en sus inicios, pero si confirmó que conforme fue creciendo como artista su tarifa iba aumentando proporcionalmente.

“La gente busca en internet: ‘¿cuánto se gana Jessi Uribe por show?' 130 millones (de pesos). Las nóminas son 20 millones, transportes, hay que pagar alquiler de equipos, que el bus, que pague cosas, hay que darle a Rafa”, afirmó.

Jessi Uribe lloró al contar su infancia

En esta misma entrevista, el cantante de reconocidos temas como "Dulce Pecado" y "Ok", también se mostró sensible al recordar su infancia y los duros momentos que pasó.

Con las lágrimas en su rostro, el cantante agregó: “Miro atrás ese niño y lo que consiguió fue hermoso... Muchas veces fui al colegio sin comer y los niños que estudiaban conmigo comían y yo sin pena les pedía empanada... Yo era bonito entonces a las niñas con su empanada le decía “¿un muelazo? y le doy un beso”.

Finalmente, Uribe hizo una reflexión sobre la vida y agradeció todo el esfuerzo que hizo para estar donde está hoy. “Pero ver todo lo que he conseguido es bonito porque yo no tengo rencor con nada de mi vida, pasé por muchas cosas, pero se me olvidaron y hoy doy muchas gracias a Dios por eso”, concluyó.