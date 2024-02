El extraño comentario de 'Epa Colombia' sobre su el embarazo de su hija: "va a ser fea"

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' ha generado un enorme revuelo en los últimos meses compartiendo detalles de lo que ha sido su etapa de embarazo, el cual fue por inseminación artificial. La empresaria ha compartido imágenes de su proceso junto a su pareja Karol Samantha, quien es futbolista.

A partir de ese momento, Epa Colombia ha estado compartiendo con sus seguidores el crecimiento de su vientre y todos los cambios que ha experimentado en su cuerpo con el paso de los meses, incluso, ha asegurado sentirse con un montón de emociones y sentimientos encontrados que, en ocasiones, ni siquiera puede expresar.

El polémico comentario de Epa Colombia

De hecho, hace pocos días, la empresaria de las famosas queratinas para el pelo generó polémica en redes al referirse sobre lo que será el aspecto físico de su hija. En este caso, Epa Colombia se reunió con Hernando Vélez Ortiz, mejor conocido en el mundo digital como el Querubín Rebelde.

Al inicio de su encuentro, el creador de contenido decidió destacar los avances del proceso médico al que se había sometido la empresaria para cumplir su sueño de ser madre, mencionando las ventajas de poder escoger algunas de las características físicas del bebé.

Ante esto, Epa Colombia comentó entre risas: “Se va a parecer al Queru, mi hija se va a parecer al Queru, así bien fea”, haciendo alusión al aspecto físico del comediante.

Aunque la grabación no duró mucho, las redes reaccionaron de inmediato contra la influenciadora, pidiendo que no llamara a su hija, ni de chiste "fea".

“Se juntó el hambre con las ganas de comer, ja, ja, ja”, “este remix no me lo esperaba”, “tremendo crossover”, “qué es lo que está pasando aquí, es lo mejor, me morí de la risa”, se leyó en algunos comentarios.

Epa confesó si tendrá más hijos

Además de contar detalles de su embarazo de Daphne (nombre de su hija), la influenciadora reveló a sus seguidores que tiene en planes tener otro bebé, algo que generó revuelo en las redes.

"Me iban a colocar dos embriones y yo dije: ‘No’. Con uno (bebé) estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí súper feliz… Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”, concluyó.