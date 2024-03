Karen Sevillano y ácida opinión sobre la relación de Sandra y Juan David: "se le nota el rechazo"

La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar por los romances que se manejan dentro de ella. Una de las relaciones que ha hecho más eco durante los últimos días es la de Sandra Muñoz y Juan David Zapata, quienes han generado controversia.

Si bien ambos participantes han demostrado su compromiso el uno con el otro, la polémica se ha armado debido a una decisión por parte de la líder Isabella Santiago, quien pidió a Juan David para dormir con ella en el cuarto del líder.

Karen Sevillano opinó de la relación entre Sandra y Juan David

La relación entre los dos participantes ha despertado los comentarios por parte de otros. Una de las más sinceras fue Karen Sevillano, quien le hizo saber a Juan David que ella había analizado sus conductas para “entender que se nota que a él no le gusta lo suficiente Sandra”.

“Hablemos claro, a él no le gusta ella o no le gusta lo suficiente. Obvio yo sé que usted la aprecia, pero no le gusta lo suficiente. Se lo digo porque cuando a un hombre le gusta una mujer, se le nota. Yo a usted no lo conozco y apenas lo voy conociendo pero aunque usted no lo vea, su expresión corporal dice mucho y a usted se le nota el rechazo”, dijo la influenciadora

Asimismo, la caleña afirmó que en algunas oportunidades ella veía que Sandra se posaba al lado de Juan David y él simplemente se quedaba quieto sin darle aparentes señales de afecto.

