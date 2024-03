08:50 PM

¡Una nueva visita deja a los concursantes congelados! La visita de la mamá de Juan David generó sorpresa en los concursantes y despertó nuevas dudas sobre lo que piensa de su relación con Sandra. La visita de la mamá de Juan David impactó a los participantes de la casa, conmovió al jugador que no pudo contener las lagrimas tras los abrazos y caricias de su madre. Sin embargo, generó dudas sobre la posición de la señora respecto a la relación que mantiene con Sandra debido a que no se manifestó ni dijo nada, incluso cuando las presentadoras le preguntaron, prefirió no referirse al tema.