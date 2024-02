Karol G pasó lapsus en pleno concierto en México: así reaccionó el público

En este inicio del año 2024, la cantante colombiana Karol G ha sido tendencia por los distintos reconocimientos que ha recibido por lo hecho en el año 2023. La paisa ha dado un gran salto al ganar el prestigioso premio Grammy al mejor album de música urbana.

Como si fuera poco, la artista cafetera también se ha ganado el respeto al ser nombrada por la revista Billboard como Mujer del Año, un reconocimiento que han recibido artistas como Beyoncé, Taylor Swift y Madonna.

"Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres de todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su inspiradora confianza", expresó Hannah Karp, la directora editorial de Billboard.

Ahora, tras estos elogios que ha recibido, la colombiana regresó a los escenarios donde sorpresivamente pasó lapsus en pleno concierto. De acuerdo a los miles de comentarios que se conocieron en redes sociales, a la paisa se le olvidó dos veces una de sus letras.

A Karol G se le olvidó la letra

Durante su presentación en el Estadio Azteca, la artista se encontraba cantando 'Mami', sencillo que comparte con la mexicana Becky G, pero durante su interpretación se le olvidó el verso que continuaba.

Si bien el público le ayudó cantando fuerte esa parte de la canción, ella no pudo recordarla y dijo entre risas: “Tengo que ser honesta, se me olvidó, se me olvidó la letra. Yo dizque: 'Ta, ta, ta' y por aquí en interno: ‘¿Cómo es que dice?’”.



“Ya sé cómo dice, ahora sí” y cantó “Te veo en las redes” con impulso y esperando los fuegos artificiales, pero no sonó la música y no estaban los fuegos pirotécnicos, por lo que se detuvo y en medio de una carcajada expresó: “¿No, todavía no?”.

“Hasta equivocándose es bella”, “Así la amamos, esa autenticidad”, “Tan bella y sincera”, “Fue épico, la amamos”, “A cualquiera le puede pasar, sigue para adelante”, “Tan original como siempre”, “La reina de Colombia”, son algunos de los comentarios más destacados en las redes sociales.

Andy Rivera estuvo presente en su show

Andy Rivera, reconocido cantante colombiano, se mostró feliz al presenciar el show de la talentosa Karol G en su gira por Latinoamérica. El evento, llamado 'Mañana Será Bonito', tuvo lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y Andy no pudo contener su emoción.

Con más de 6 millones de seguidores en Instagram, Andy Rivera compartió su entusiasmo a través de sus historias, donde se vio feliz disfrutando a pocos metros del escenario donde Karol G cautivó con su espectáculo.

El artista se grabó en modo selfie mientras disfrutaba de la canción 'Carolina' y también mostró fragmentos de las interpretaciones de Karol G de sus éxitos 'Tusa' y 'Amargura'.