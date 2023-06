Karol G estará en película de Barbie y estrenó canción que hará parte del ‘soundtrack’

Karol G sigue sorprendiendo a sus seguidores con su música y con los alcances de su exitosa carrera. Esta vez, compartió a través de sus redes sociales las primeras imágenes que acompañarán el último tema de su discografía: Watati.

En una colaboración con el panameño Aldo Ranks, la ‘Bichota’ espera traer de vuelta los sonidos que sirvieron de base para el reggaetón latino. Este tema, titulado Watati será parte de la banda sonora de la película de Barbie, el live action protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Sin duda, este es uno de los mejores momentos en la carrera de la paisa, quien fue contactada por la productora cinematográfica Warner Bros y la directora Greta Gerwig para ser parte del soundtrack de la cinta que se estrena el próximo 20 de julio en la pantalla grande.

En un reel compartido a través de su cuenta de Instagram y de la cuenta oficial Barbiethealbum, se ve a la cantante colombiana vestida de rosa y montando unos tradicionales patines de línea, típicos de la muñeca Barbie.

El clip, aunque corto, deja ver a la ‘Bichota’ sonriendo a la cámara y en una pequeña interacción con Margot Robbie, quien interpreta a Barbie, saludándose y diciendo la conocida frase: Hi, Barbie!

La canción junto a Aldo Ranks, ya está disponible en todas las plataformas de reproducción de música y ha recibido los aplausos por parte de la fanaticada de la artista paisa. Ahora, la expectativa está sobre el video oficial de este tema y su aparición en la esperada cinta cinematográfica.

En YouTube, la canción ya tiene más de 369.000 reproducciones y se ubica en el puesto 16 de tendencias de música. Cómo es habitual, el productor del tema es el gran amigo de la cantante, Ovy on the drums.

This Barbie has a new song… @karolg’s “WATATI” feat. Aldo Ranks from #BarbieTheAlbum OUT NOW 💖🛼 https://t.co/JPwhAZPExw pic.twitter.com/kNPHhY7oBS