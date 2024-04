Karol G reveló el significado del corazón de púas que tiene tatuado: "Lo superamos"

El próximo domingo 21 de abril, Real Madrid recibirá al Barcelona para disputar una nueva edición de 'El Clásico', correspondiente a la fecha 32 de LaLiga. El conjunto que dirige Xavi Hernández lucirá una camiseta especial, con el logo de Karol G en la parte frontal. Pues bien, la artista antioqueña explicó el significado del corazón de púas que lucirán jugadores como Robert Lewandowski y Raphinha.

Spotify, plataforma para la reproducción de música vía streaming, se convirtió en uno de los principales patrocinadores del conjunto 'culé'. En uno de los clásicos más recientes, la emblemática boca de The Rolling Stones figuró en la remera 'blaugrana'.

De hecho, Mick Jagger, Roonie Wood y Matt Clifford asistieron al Estadio Olímpico de Montjuic para ver este frenético duelo, el cual quedó en manos del equipo de Carlo Ancelotti, gracias a un memorable doblete de Jude Bellingham. Pues bien, el Barça quiere tomarse revancha de dicho partido y la Supercopa de España, en el Santiago Bernabéu.

¿Qué dijo Karol G sobre su logo en la camiseta del Barcelona?

“El símbolo del corazón representa lo que se convirtió en el estilo Bichota, un momento de mi vida en el que encontré fuerza, resiliencia y apoyo. Gracias a Spotify y al FC Barcelona, verlo en la parte delantera de una camiseta que inspira tanto esa misma energía, es realmente importante”, dijo la 'Bichota' cuando se anunció esta colaboración.

¿Qué significa el corazón de púas de Karol G?

"La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi álbum. Quiero decir, literalmente muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho", señaló la artista antioqueña hace tres años, en una conversación con 'Allure'.

"2021 fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina. Ese año, te lo digo de corazón, fue un año que no sé cómo lo hicimos, pero lo superamos", concluyó.