Sorpresa total: así reaccionó el novio de La Segura al ver que quedó nominada por el público

Ignacio Baladán, el novio de la La Segura, de La casa, tuvo la oportunidad de reunirse con varios miembros del equipo "Papilla" fuera de la casa.

Esto se dio en el marco de a un show de comedia de Johanna Velandia, en donde estuvieron todos los 'Team Papilla' que ya abandonaron la casa más Famosa de Colombia.

Esa fue la razón por la que Ignacio Baladán, el futuro esposo de La Segura, no pudo ver el capítulo en el que Natalia quedó nominada por el público.

Así reaccionó Ignacio Baladán tras nominación de La Segura

Durante la jornada de nominación en el programa 'La Casa de los Famosos' un martes lleno de sorpresas y un complot descubierto por el "Jefe" culminó con la decisión del público.

Los nominados resultaron ser La Segura y Camilo Pulgarín. Aunque Ignacio Baladan no pudo presenciar en vivo la gala central del reality debido a su ausencia en ese momento, se mantuvo informado gracias a las redes sociales y apeló al apoyo de sus seguidores para brindar su ayuda y apoyo a su prometida.

El mensaje de Ignacio Baladán

"Estaba viendo el Stand Up Comedy y no pude ver la nominación. Esta noche a las 8 y 30 de la noche, vamos a salvar a Nati que parece que está mal, me parece medio raro, pero vamos a salvarla", dijo el creador de contenido uruguayo en una historia de Instagram.