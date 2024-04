Ornella estalló en llanto tras fuerte problema con Pantera dentro de la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos sigue generando todo tipo de comentarios entre todos sus seguidores, quienes por medio de las redes sociales dan a conocer sus opiniones sobre las acciones que realizan los participantes dentro del reality, mostrando su desacuerdo o acuerdo con su famoso favorito.

Una de las personas que ha estado bajo el foco de todos los medios de comunicación durante esta semana es Pantera, quien ha tenido un fuerte de cruces de palabras con algunos de sus compañeros, haciendo que la tranquilidad y la convivencia dentro de la casa se vea seriamente afectada por sus palabras.

Pantera hizo llorar a Ornella en la Casa de los Famosos

Durante las últimas horas, se presentó una fuerte pelea entre Pantera y Ornella dentro de la Casa de los Famosos, esto debido a que la creadora de contenidos tomó un queso que se encontraba en el mesón de la cocina, lo que ocasionó el enojo del deportista, quien era el encargado de cortar y repartir el alimento a sus compañeros.

Ante el fuerte regaño de Pantera, Ornella se retiró del lugar en busca de la persona más cercana dentro de la Casa de los Famosos. Allí, la creadora de contenidos rompe en llanto por las palabras de Pantera, quien se enfureció más por la actitud de la costeña, pues no es la primera vez que llora dentro del reality.

“¿Yo cuando me he metido con el mercado?, ¿yo cuando le he dicho a la gente que no coma? Nunca, eso a mí no me importa. Cuando no había comida yo era la que menos se quejaba, entonces no me parece justo”, aseguró Ornella.

Pantera por confrontado por Alfredo

Ante lo ocurrido, Alfredo, quien estaba manteniendo la conversación con Ornella y La Segura, manifestó abiertamente que está de acuerdo con el descontento de la costeña, pues no está de acuerdo con la forma de reclamar de Pantera, ya que no utiliza las palabras adecuadas para mostrar su opinión.

Luego de unos minutos, Pantera ingresa a la habitación donde se encontraban las personas anteriormente mencionadas, haciendo que Alfredo lo confrontara y le pidiera perdón sobre Ornella, pues esta es la segunda vez que los famosos tienen un conflicto en menos de una semana. Sin embargo, hasta el momento no han podido llegar a un acuerdo.