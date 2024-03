La Casa de los Famosos reveló a su tercer eliminado: ¿Quién salió del reality?

Este domingo 3 de marzo, se oficializó una nueva salida en La Casa de los Famosos Colombia. La gala de eliminación tuvo bastante dramatismo, pues Alejandro Estrada estuvo presente en el set y tocó temas sensibles con las presentadoras, Cristina Hurtado y Carla Giraldo. Beto Arango, reconocido actor y presentador, recibió la menor cantidad de votos y abandonó el reality.

El sábado pasado, se llevó a cabo un reto de salvación y Kevin Fuentes, más conocido como Pantera, logró reclamar la inmunidad. Así las cosas, los nominados para esta eliminación fueron Beto Arango, Alfredo Redes, Julián Trujillo, Juan David Zapata y Omar Murillo. Colombia decidió y el también comediante bogotano fue el eliminado.

Arango, de 58 años, dio mucho de qué hablar durante su estadía en La Casa de los Famosos. Fortaleció su amistad con Trujillo; mientras que tuvo múltiples desencuentros con Karen Sevillano. La influenciadora caleña tuvo que durar 48 horas atada a La Segura y se desahogó.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre Beto Arango?

“Es que siento que don 'Betico' es muy morronguito. Siento que él se tira como problematiquito y luego se hace el que no. Por ejemplo, ahora yo dije: ‘Alfredo vamos a lavar los platos, para que después no digan que nosotros no lavamos cada quien su plato’, y dije, '¿A quién le toca la cocina?' Porque hay mucho reguero… Y disque: ‘a cada quién le toca su loza’. Y yo, sí, pero estoy hablando de toda la cocina, o sea, me sentí como que, ¿Por qué me hablas así golpeadito, don Betico?”, dijo Sevillano, quien recibió el apoyo de La Segura.

Beto Arango, el tercer eliminado en La Casa de los Famosos

Arango duró 21 días (tres semanas) en La Casa de los Famosos. El hermano de Julián Arango (don Evaristo Rendón, en 'Rigo') demostró todo su carisma y talento en la producción del Canal RCN y ViX. El artista capitalino se unió a Naren Daryanani y Johana Velandia. Quedan 19 celebridades en competencia.

