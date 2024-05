La Casa de los Famosos vivió emotivo momento: 'Team Papillente' se despidió de Diana Ángel

El domingo pasado, Diana Ángel se convirtió en la decimoquinta eliminada de La Casa de los Famosos Colombia. La actriz bogotana, de 48 años, tuvo que decirle adiós al reality del Canal RCN y la app de ViX, luego de recibir el 12.15% de los votos. El 'Team Papillente' se reunió y le ofreció un emotivo mensaje de despedida.

Karen Sevillano, La Segura, Miguel Melfi, 'Pantera' y Ornella Sierra se vieron bastante afectados por la partida de quien supo ser una de las protagonistas de 'Francisco el Matemático'. Ángel creó un vínculo especial con cada uno de ellos y ejerció un rol materno en el grupo.

"Queremos enviarle un saludo a Diana bien especial, se nos fue la mamá del grupo, la persona que nos daba consejos, que nos colocaba los pies en la tierra, la que siempre nos decía ‘chicos, tranquilos’, la que nos daba paz y muchos buenos consejos", empezó diciendo Sevillano, quien recibió el 16.15% y prolongó su estadía en la Casa.

Este equipo sufrió dos 'golpes' el domingo pasado. Recordemos que además de la eliminación de Ángel, Sebastián González se quedó con el 45.25% de los votos. El miembro del 'Team Galático' arrasó en dicha ceremonia y dejó preocupado a más de uno. Cabe resaltar que, en su salida, la actriz nominó a Martha Isabel Bolaños para darle un último 'empujón' a sus compañeros.

La Segura y su emotiva despedida de Diana Ángel

"Sabes todo lo que te quiero en mi corazón aquí y afuera y nos vas a hacer demasiada falta, me van a hacer demasiada falta tus cariñitos y tus abrazos. Por eso te abrace tanto hoy porque me daba miedo de una u otra manera, que no volvería a pasar en este juego, te queremos mucho", señaló la influenciadora caleña, quien en los últimos días compartió un momento especial con Ángel durante el Sebastián's Talent Show.

'Team Papillente' le dijo adiós a Diana Ángel en La Casa de los Famosos: video