Las nuevas tendencias gramaticales en el lenguaje del reguetón

La BZRP Music Session #53 de Shakira le está dando la vuelta al mundo y clara-mente se va a convertir en uno de los hits de este 2023. En apenas 24 horas la canción de la artista colombiana y el productor y compositor argentino consiguió más de 50 millones de reproducciones en YouTube, superando todos los récords.

La música urbana tiene cada día más peso en la sociedad y su lenguaje lleva mucho tiempo impregnando nuestra forma de hablar. Por ello, los expertos de Babbel, la plataforma de aprendizaje de idiomas, se dieron a la tarea de analizar las claves del nuevo lenguaje impuesto por la música urbana.

El uso de términos inventados

Sin duda, esta es una de las tendencias más comunes. Los artistas urbanos han creado su propio vocabulario que, si no se es fan del género, puede resultar difícil de entender.

La música urbana es fiesta, bailar, cantar y 'jangueo' es su propia palabra para definir la diversión. 'Joseando' es otro término inventado, pero en este caso, su origen proviene de la palabra en inglés “hustle” que significa ajetreo, estar de un lado a otro.

Cuando hablamos de un idioma propio en la música, la reina por excelencia es Rosalía, especialmente con su último disco ‘Motomami’. Con este disco la artista ha colaborado en la gran lista de términos inventados aportando muchas palabras que la mayoría de los colombianos no han escuchado jamás, comenzando por el título de su disco, con el que quiere hacer referencia a la fuerza (moto) y a la fragilidad (mami), según la cantante.

El ‘Saoko, papi, saoko’ que tantas personas han cantado y que no muchas han entendido, originalmente se escribe con c, y se usa en Latinoamérica para nombrar algo con sabor, con buen ritmo.

'Benjis' y 'expensiva' son otros de los términos que los fans han adoptado como si se tratara de palabras que llevan usando desde pequeños. En el caso del primero, Rosalía quiere hacer referencia a los billetes de 100 dólares que llevan el rostro de Benjamin Franklin. “E de expensiva, emperatriz, enigma, enterada” dice la artista en uno de sus hits, “castellanolizando” el término inglés ‘expensive’, que significa caro, costoso.

El uso del ‘spanglish’

Muy relacionado con estas nuevas palabras que provienen en su mayoría del inglés, es la popularidad de cantar en ‘spanglish’. Hace unos años el uso del español y el inglés de forma simultánea era algo que muy pocos artistas se aventuraban a hacer, sin embargo, actualmente es algo que está a la orden del día.

Esta tendencia va creciendo cada vez más, dando paso a colaboraciones entre artistas de estilos muy diferentes que hablan distintos idiomas. ‘La Fama’ de Rosalía y The Weeknd o ‘Sigue’ de J. Balvin y Ed Sheeran son claros ejemplos de que juntar el inglés y el español en una canción es sinónimo de éxito.

Referencias a animales

Usar metáforas con animales es una tendencia que también pisa fuerte y son muchos los artistas que hacen referencia a estos en sus canciones. Siguiendo en la línea de Rosalía, vemos como la cantante hace referencia a las mariposas, no solo en su canción de 'Saoko' con “Eh, yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo”, sino también en la portada de su disco.

Esta referencia viene porque, como explica la artista en diversas entrevistas, le gustan mucho las mariposas, pero le dan mucho respeto, como el escenario, donde es feliz. Además, la mariposa también es un símbolo de transformación.

Shakira ya alcanzó el éxito en 2009 con la canción ‘Loba’ en la que la artista quiso hacer un guiño a la libertad con su famosa frase “una loba en el armario tiene ganas de salir” y la puesta en escena encerrada en una jaula. Y, por si fuera poco, la loba ha vuelto con una clara declaración de intenciones al que fue su pareja y padre de sus hijos, porque “una loba como ella no está pa’ tipos como él”.

Y en esta lista no podía faltar Bad Bunny, uno de los artistas más reconocidos del género urbano, que eleva al máximo esta tendencia haciendo referencia a animales hasta en su propio nombre.

Además, en sus canciones también podemos encontrar menciones a diferentes animales como el gato, ampliamente usado en el trap y reguetón latinoamericano para referirse a hombres o mujeres: “el gatito tuyo te perdió por negligencia” (frase de la canción ‘Efecto’ de su último disco).

