La Segura no perdona y lanzó fuertes dardos contra Martha tras su salida de La Casa de los Famosos

A pesar de que la salida de Natalia Segura se dio hace algunos días, su nombre sigue dando de qué hablar por su relación con los participantes que pertenecen al Team Galáctico.

Una de sus relaciones más difíciles se dio con la actriz Martha Isabel Bolaños, a quien criticó en estos últimos días, tildándola de "falsa".

Esto dijo La Segura de Martha

La Segura se enfocó en compararse con Bolaños y aseguró que hay muchas diferencias entre ellas, dejando la "lealtad", como su mayor cualidad con respecto a la actriz.

“La diferencia entre nosotras dos es que yo soy leal y ella es desleal, yo no traiciono, ella traiciona. Ella tiene comportamientos y tiene acciones que, a mí, en lo personal me dejó ver que no es una buena persona, ¿qué puedo esperar de una persona que traiciona a los suyos?”, dijo.

Al ser consultada por tener algún contacto con Martha luego de finalizar la casa de los famosos, La Segura fue clara en decir que no, razón por la cual, no espera arreglar los inconvenientes y malentendidos que tuvieron.

La Segura piensa en su boda con Baladán

Ahora, tras su salida, muchos se han preguntado sobre los planes que tiene la creadora de contenido de cara a su boda.

Bajo ese orden, la caleña aseguró que invitará a todo el Team Papilla y otras personas que son de su círculo cercano.

“Tiene que ser el matrimonio. Creo que lo más importante es al lado de los míos, al lado claramente de todos mis ‘papillentes’ y al lado de las personas que más amo, viendo cómo se cumple uno de mis sueños más grandes que es casarme de blanco por la iglesia con un gran hombre”, mencionó la creadora de contenido.