Las mujeres son más propensas que los hombres a estar en una relación no monógama: ¿por qué?

Ashley Madison, el sitio de citas para casados líder en el mundo, reveló los detalles de su reciente encuesta, enfocada en conocer las tendencias en relaciones no monógamas, y la forma en que las parejas lo asumen. La investigación, basada en una amplia muestra de participantes, revela cuatro hallazgos clave que desafían algunas creencias preconcebidas sobre este tema.

Las mujeres aceptan más las relaciones no monógamas

El estudio destaca que 28% de las mujeres admitieron haber necesitado ser convencidas inicialmente por sus parejas principales para acceder a una relación no monógama (RMM), mientras que solo 7% de los hombres requirieron lo mismo. El género femenino parece ser más reticente al principio, pero una vez convencidas, abrazan este estilo de vida. No obstante, 26% de quienes se identificaron entre el grupo masculino, afirman haber sido los que convencieron a sus parejas principales, en contraste con el 13% de las mujeres.

Las mujeres son más propensas a estar en una RNM con un (26%) en comparación con los hombres con solo el 14%. Además, el 50% de las mujeres siente que ambos socios aceptan igualmente el estilo de vida no monógamo, en contraste con el 40% de los hombres. De igual forma, el 41% informó que la decisión de entrar en una RNM fue mutua desde el principio.

Las mujeres parecen ser más reticentes al principio, pero una vez convencidas abrazan el estilo de vida más que los hombres.

Las relaciones no monógamas son un complemento y no una amenaza para las relaciones principales

El estudio revela que los hombres y mujeres que viven en relaciones no monógamas declaradas tienen 2,8 parejas/año, en comparación con los que no revelan su no monogamia (mujeres 2,4 parejas/año, hombres 2,5 parejas/año). Esto refuta la suposición común de que las personas abiertamente no monógamas son más sexualmente activas.

Para el caso de las personas en una relación abierta declarada, 39% afirmó que tienen poder de veto sobre las parejas secundarias. Además, el 18% mantiene relaciones sexuales con otra(s) pareja(s), juntos, y 28% expresó su deseo de tener este tipo de actividades con una o varias parejas secundarias, con números casi idénticos entre ambos géneros.

Las respuestas a la pregunta sobre cuánto tiempo se dedican a las parejas secundarias fueron sorprendentemente similares entre géneros, con el 72% asignando de 1 a 3 noches al mes, lo que sugiere que las relaciones no monógamas no consumen significativamente más tiempo que las monógamas.

Importancia de los acuerdos de no monogamia

El estudio destaca que los acuerdos de no monogamia pueden desempeñar un papel central en la calidad y durabilidad a largo plazo de las relaciones no monógamas acordadas. Aunque el 52% de los participantes saben qué es un acuerdo de no monogamia y el 30% tiene uno actualmente, es preocupante que el 84% admita que no revisa sus acuerdos. Los expertos en terapia de parejas recomiendan revisar semejante acuerdo cada 3 a 6 meses.

Además, la comunicación abierta (71%) y los términos mutuos (57%) son claramente los puntos más importantes para hacer funcionar una relación no monógama acordada. Esto subraya la necesidad de establecer y revisar regularmente los acuerdos establecidos para mantener relaciones saludables.

La discreción sigue siendo importante en las relaciones no monógamas

A pesar de la apertura en las relaciones no monógamas, la discreción sigue siendo importante para las parejas, especialmente para los hombres. Entre los resultados de las personas que viven actualmente una relación no monógama declarada, 57% de las mujeres, en comparación con el 35% de los hombres, han compartido información sobre sus relaciones no monógamas con otras personas. Los amigos son la audiencia más común para tales revelaciones.

Adicionalmente, apenas 9% de los participantes en relaciones no monógamas no declaradas está seguro de que compartiría información sobre su relación no monógama con otros, y el 27% no está seguro. Esto destaca la persistencia de cierto estigma social en torno a las relaciones no monógamas.

Sin duda alguna, este estudio continúa reafirmando la tendencia real que existe por hacer acuerdos de relaciones no monogámicas donde ambas personas se sientan a gusto. En este contexto, Ashley Madison continúa posicionándose como la plataforma donde los usuarios mantienen este tipo de relaciones basadas en la libertad y el respeto.