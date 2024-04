¡Oops! Los códigos galácticos de Mafe que afectaron las votaciones

Mafe Walker es uno de los personajes favoritos de los colombianos en La Casa de los Famosos debido a su lenguaje galáctico.

El poderse comunicar con seres extraterrestres ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, pero también, que han apoyado del todo sus amigos del programa.

En el capítulo de anoche, Mafe pensó que era un buen momento para establecer nuevos códigos galácticos con su grupo, el 'Team Galáctico'. Sin embargo, esta nueva estrategia les trajo serios problemas.

Nuevos códigos galácticos en La Casa de los Famosos

Mafe Walker anunció a su grupo que quería implementar una nueva estrategia de comunicación con ellos, consistía en activar la telepatía para hablar a través de ella.

Para esto, les enseñó cuáles eran los 'chacras' ya que por medio de ellos se comunicarían. Todo esto con el propósito de entenderse entre ellos "tan solo con mirarse".

Realizó varios ejercicios con su 'Team Galáctico' para comprobar que entendieran los nuevos códigos que les había explicado, fue entonces cuando comprobaron que si estaban conectados y lograron los 'nuevos códigos galácticos'.

Los códigos de Mafe afectaron la ceremonia de nominación

La estrategia del 'Team Galáctico' no sirvió por mucho tiempo ya que al finalizar la ceremonia de nominación, las presentadoras, Cristina y Carla, les anunciaron que sus votos no serían tenidos en cuenta ya que se habían puesto de acuerdo previamente y habían dejado ver por quién iban a votar.

Al escuchar esto, todos los participantes quedaron asombrados pero estuvieron de acuerdo con la decisión de 'el jefe' ya que es una determinación consecuente con las reglas de la competencia.

También le podría interesar: Mafe Walker es tendencia: aparece con su lenguaje intergaláctico en serie de Netflix

No obstante, las presentadoras también aclararon que sus votos no alcanzaban a ser la mayoría por lo cual no afectaban el resultado de la nominación, la cual se la llevó finalmente Sebastián Gutiérrez.