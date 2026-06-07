CANAL RCN
Tendencias

Mateo Varela y Norma Nivia se comprometieron: así fue la pedida de mano

Los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia confirmaron que contraerán matrimonio tras varios meses de formalizar su relación.

Norma Nivia y Mateo Varela se casan
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

junio 07 de 2026
01:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La relación entre Norma Nivia y Mateo Varela dio un nuevo paso tras confirmar públicamente su compromiso matrimonial. La noticia fue compartida por la propia actriz mediante un video y un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó su felicidad por la decisión que ambos tomaron como pareja.

Exparticipantes de La Casa de los Famosos fueron víctimas de robo en Guatapé: “Nos estaban persiguiendo"
RELACIONADO

Exparticipantes de La Casa de los Famosos fueron víctimas de robo en Guatapé: “Nos estaban persiguiendo"

El anuncio generó numerosas reacciones entre quienes han seguido la historia de los dos desde que se conocieron durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Desde entonces, la pareja ha compartido distintos momentos de su vida juntos.

En el mensaje que acompañó la publicación, Norma Nivia escribió: “Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros”. Además, afirmó sentirse “felizmente enamorada” de Mateo Varela y destacó que ambos se ayudan a ser mejores personas.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Mateo Varela a Norma Nivia?

La pedida de mano ocurrió durante el viaje que la pareja realiza por Asia. De acuerdo con las imágenes difundidas en sus cuentas oficiales, Mateo Varela eligió Disney Tokio, en Japón, como escenario para realizar la propuesta.

En el video compartido por ambos se observa al creador de contenido arrodillado frente a la actriz mientras le pide que sea su esposa. Norma Nivia aceptó la propuesta y posteriormente apareció mostrando el anillo de compromiso que recibió durante el emotivo momento.

El gesto fue acompañado por un mensaje de Mateo Varela en el que expresó: “Para toda la vida mi amor”.

Las fotografías y videos publicados muestran que Mateo Varela decidió sorprender a Norma Nivia frente al castillo del parque temático.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 7 de junio de 2026

Artistas

"El peor": Blessd y Dímelo Jara reaparecieron en redes tras ser citados a audiencia por presunto secuestro extorsivo

Artistas

Reconocida actriz colombiana reveló por quién votará en la segunda vuelta presidencial

Otras Noticias

Medio oriente

Se cumplen 100 días de guerra en Oriente Medio ¿Cómo avanzan los diálogos de paz?

Las negociaciones se encuentran congeladas y el tránsito por el estrecho de Ormuz no ha vuelto a la normalidad en más de tres meses.

Mercado de Fichajes

Presidente de Sporting de Portugal se pronunció ante rumores sobre Luis Suárez: ¿Se va?

El delantero colombiano podría cambiar de equipo luego del Mundial de 2026 y se habla de un fuerte interés desde el fútbol turco.

Antioquia

Disidencias incineraron dos viviendas, mataron a tres personas y secuestraron a otra en Remedios, Antioquia

Finanzas personales

La venta directa crece en América Latina impulsada por los negocios digitales

Salud mental

Caminar 7.000 pasos al día podría ser suficiente: estudio cuestiona la meta de los 10.000 pasos