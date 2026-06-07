Mateo Varela y Norma Nivia se comprometieron: así fue la pedida de mano

La relación entre Norma Nivia y Mateo Varela dio un nuevo paso tras confirmar públicamente su compromiso matrimonial. La noticia fue compartida por la propia actriz mediante un video y un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó su felicidad por la decisión que ambos tomaron como pareja.

El anuncio generó numerosas reacciones entre quienes han seguido la historia de los dos desde que se conocieron durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Desde entonces, la pareja ha compartido distintos momentos de su vida juntos.

En el mensaje que acompañó la publicación, Norma Nivia escribió: “Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros”. Además, afirmó sentirse “felizmente enamorada” de Mateo Varela y destacó que ambos se ayudan a ser mejores personas.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Mateo Varela a Norma Nivia?

La pedida de mano ocurrió durante el viaje que la pareja realiza por Asia. De acuerdo con las imágenes difundidas en sus cuentas oficiales, Mateo Varela eligió Disney Tokio, en Japón, como escenario para realizar la propuesta.

En el video compartido por ambos se observa al creador de contenido arrodillado frente a la actriz mientras le pide que sea su esposa. Norma Nivia aceptó la propuesta y posteriormente apareció mostrando el anillo de compromiso que recibió durante el emotivo momento.

El gesto fue acompañado por un mensaje de Mateo Varela en el que expresó: “Para toda la vida mi amor”.

Las fotografías y videos publicados muestran que Mateo Varela decidió sorprender a Norma Nivia frente al castillo del parque temático.