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Exparticipantes de La Casa de los Famosos fueron víctimas de robo en Guatapé: “Nos estaban persiguiendo"

Los exparticipantes revelaron detalles del acontecimiento al verse atacados por, al parecer, seis delincuentes.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
06:04 p. m.
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Un nuevo capítulo viral ha sido protagonizado por dos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia, quienes en las horas más recientes se sinceraron y revelaron que fueron víctimas de un robo a mano armada al encontrarse en Guatapé, Antioquia.

Pese a que durante el hecho perdieron diferentes objetos materiales, ambos famosos extendieron una reflexión sobre las presuntas imprudencias que se pudieron cometer para que dicha eventualidad no vuelva a ocurrir.

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Exparticipantes de La Casa de los Famosos fueron robados

A ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, llegaron Eidevin López y Yuli Ruiz, quienes se conectaron durante la más reciente transmisión del programa para revelar mayor información sobre un acontecimiento en el que terminaron perdiendo algunas de sus pertenencias al caer en manos de delincuentes armados.

Según su relato, los hechos se presentaron mientras se encontraban grabando un contenido laboral en Guatapé en compañía de sus respectivos equipos de trabajo. No obstante, de camino al hotel, decidieron parar en un puesto de comida local en donde fueron víctimas de un atraco a mano armada.

Eidevin López aseguró que de dicha experiencia lograron concluir que no es apropiado compartir contenido en redes, en tiempo real, de lo que se está realizando durante el día ya que, según su testimonio, eso pudo incidir en que los delincuentes pudieran identificarlos.

“Yo hablé con Eidevin y le dije que posiblemente nos estaban persiguiendo porque apenas nos bajamos del carro pedimos unas arepas y ahí mismo nos llegaron (...) nos venían persiguiendo”, aseguró Ruiz y López.

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¿Capturaron a los delincuentes que robaron a los famosos?

Así mismo, revelaron que el hecho fue protagonizado por aproximadamente seis delincuentes, quienes se estaban transportando en tres motocicletas diferentes. Ruiz también comentó que, posterior al hecho, su equipo de trabajo usó su automóvil para perseguir a una de las motocicletas por lo que chocaron contra una de estas.

Finalmente, ambos comentaron que durante el choque se logró la captura de dos de los sujetos, quienes también recibieron ataques por parte de la comunidad tras salir en defensa de los exparticipantes del reality.

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