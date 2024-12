Mexicano le envió dinero a su esposa durante 10 años desde EE.UU para construir una casa que no existe

El caso de Kevin Sánchez, un inmigrante mexicano que durante una década trabajó incansablemente en los Estados Unidos para enviar dinero a su esposa y construir la casa de sus sueños, se ha vuelto viral en redes sociales.

Tras diez años de sacrificio y con la esperanza de un futuro mejor, Kevin regresó a México solo para descubrir una amarga realidad: la casa por la que había luchado no existía.

¿Qué pasó con el dinero que Kevin envió de México a Estados Unidos durante 10 años?

Kevin Sánchez dejó México con la intención de mejorar la calidad de vida de su familia. Durante diez años, trabajó en dos empleos en Estados Unidos, enviando cada mes una parte significativa de su salario a su esposa para que construyera la casa en la que soñaban vivir.

Según sus cálculos, envió alrededor de 74.000 dólares con la esperanza de que la vivienda estuviera lista a su regreso.

Sin embargo, al llegar a su país natal, Kevin se encontró con una situación devastadora: el terreno donde se suponía que se levantaría la casa estaba vacío, cubierto de matorrales, y lo único que había eran un par de columnas metálicas. Lo que él había esperado fuera un hogar en el que disfrutaría su vejez, no era más que un terreno baldío.

¿Cómo reaccionó Kevin al descubrir la verdad?

El mexicano no tardó en compartir su indignación a través de las redes sociales, publicando un video en TikTok que rápidamente se hizo viral. En el video, Kevin muestra el terreno vacío y expresa su frustración:

“Esto es lo que ella dice que vale un millón y medio de pesos. Vean nada más este terreno, puro matorral. ¿Dónde está la casa?”, cuestiona en el clip.

El testimonio de Kevin acumuló más de tres millones de visualizaciones, convirtiéndose en un claro ejemplo de las frustraciones que muchos inmigrantes viven en su búsqueda por ofrecer un futuro mejor a sus seres queridos, solo para encontrarse con decepciones como la suya.

¿Qué medidas tomará Kevin frente a su esposa?

Tras la revelación de la situación, Kevin no solo expresó su enojo, sino también su determinación de llevar el asunto ante la Justicia. En su video, mostró los recibos de las transferencias realizadas durante los diez años, evidenciando que su esfuerzo había sido constante y transparente. “Yo a ella la voy a demandar porque no es justo que me haya hecho esto”, aseguró, dejando claro que no descansará hasta obtener una explicación.

La indignación de Kevin ha resonado profundamente entre los usuarios de redes sociales, quienes han expresado su apoyo y solidaridad con su causa. Sin embargo, el caso de Sánchez también ha abierto un debate sobre la confianza en las relaciones a distancia y la manera en que el dinero de los inmigrantes es gestionado por sus familiares en el país de origen.