Miguel Bueno sin tapujos: confesó si tendría una relación con Ornella por fuera de La Casa de los Famosos

La reciente salida de Miguel Bueno de la Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar en redes sociales. El cantante, quien se convirtió en el decimosegundo eliminado, fue el de menor votación con respecto a Karen, Martha, Isabella, Diana y Camilo.

Ahora bien, el paso de Miguel por la casa, sin duda alguna, ha dejado un sinnúmero de reacciones en redes. Algunos internautas han pedido su vuelta al reality, no solo por sus cualidades, sino también por su cercanía con otro participante como Ornella Sierra.

Precisamente, tras su salida de La Casa de los Famosos, Miguel fue consultado por Lina Tejeiro, presentadora del 'After' en Vix si tendría una relación con la creadora de contenido costeña.

Miguel Bueno responde si tendría una relación con Ornella

"Los que vemos el 24/7 de ViX y estamos pendientes de La casa de los famosos Colombia hemos visto miraditas y comentarios entre ustedes dos (…) ¿crees que en algún momento, si hubieras continuado en el reality, hubiera podido suceder o crees que es muy pronto para una relación?”, fue la pregunta de Lina a Miguel.

Lo anterior dejó sorprendido al cantante, quien bajó de esa nube a Ornella y aseguró que es muy pronto para estar en una relación, pues hace poco terminó romance con otra influenciadora con la que duró cinco años.

“Se me hace muy complejo ahorita pensar en si me hubiera quedado hubiese podido pasar algo con Ornella, realmente no sé, no creo. De hecho, cada vez que hablamos y teníamos esas conversaciones en el confesionario y a penas se terminaban, de una Ornella me decía ‘no, tú sabes que es molestando’”, dijo.

Lo que sí es cierto, es que tanto el cantante como la creadora de contenido, tuvieron ciertos acercamientos dentro de la casa. De hecho, antes de su salida, Miguel le dejó un detalle a Ornella como muestra de cariño.

