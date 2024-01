Colombiana se enfrentó a dos presuntos ladrones en Madrid: "¿me vas a robar a mi?"

La grabación de una mujer colombiana en el metro de Madrid donde se defendió y acuso a dos presuntos ladrones de robarla se ha hecho viral en redes sociales. El accionar de la víctima en la capital española ha sido aplaudido por cientos de usuarios y además destacaron su valentía.

El evento en uno de los vagones del metro, donde la mujer, aún no identificada, se percató de que estaba siendo víctima de un robo por parte de tres individuos. En lugar de quedarse inactiva, decidió enfrentar a los presuntos delincuentes exigiendo la devolución de su dinero y pertenencias.

De manera enérgica, y altamente ofuscada, la presunta víctima les exige que le devuelvan la “cartera”, o como se conoce en Colombia, la “billetera”, con su dinero y pertenencias. Mientras esto sucedió, las autoridades locales hicieron presencia en el vagón.

#ADMIRABLE. Valiente colombiana sorprendió a tres llamados 'carteristas' en el Metro de Madrid y los confrontó hasta que le devolvieron su dinero y pertenencias.



La mujer no aguantó la rabia

Ante el hecho, la mujer no aguantó la ira contra los dos hombres y los insultó airadamente. “Me robaste hijueputa, ¿me vas a venir a robar a mí?”, dirigidas a uno de los presuntos ladrones.

"Me toca sudar la plata para que me la vengas a robar tú, donde no los vea, me roban. Mira mi dinero colombiano, no se van sin mis anillos", es escucha en otra de las reacciones de la mujer.

Luego de ellos, los guardias del metro también le ayudan a la víctima y los mismos pasajeros le ayudan a la colombiana a retenerlos y mantener el orden, pues uno de ellos por poco huye y se baja del metro.

Las reacciones en redes sociales

La valentía de la mujer fue exaltada por miles de usuarios, en su mayoría colombianos. "Primer error: creer que ella era una indefensa mujer, segundo error: que no iba a hacer un escándalo, y tercer error: que les iba a comer de europeos. Mi nueva heroína", se lee en redes sociales.

"No la robaron acá en Colombia, ya se va a dejar robar por allá jajaja, que crack esa mujer... Casi los empelota y los policías ahí parados como si nada jajajaja debieran contratarla", agregó otro usuario en tono de burla.