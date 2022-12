Mujer descubrió infidelidad de su esposo… ¡con su hermano!

Día a día las redes sociales son testigos de muchas historias difíciles de creer, pero que en verdad suceden en algún lugar del mundo. En la última oportunidad fue el caso de una mujer mexicana, quien descubrió que su esposo le era infiel, pero particularmente la engañaba con su hermano.

Mediante su cuenta de TikTok una usuaria mexicana decidió desahogarse y contar cómo se enteró de que su esposo le era infiel con su hermano. Su relación llevaba 20 años de duración y tenían hijos (no especificó cuantos), sin embargo, toda su historia de amor llegó a su final debido a que descubrió que su marido era homosexual y le fue infiel con su propio hermano.

“20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es rara, pero ¿Por qué carajo con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, escribió en su publicación.

Como es común en las redes sociales, el video se hizo viral rápidamente y se puede observar como dos hombres caminan por la calle tomados de la mano tranquilamente. Por esta razón, miles de usuarios empezaron a preguntarle más detalles acerca de la historia de lo ocurrido y esta mujer mexicana no tuvo ningún problema con revelar cómo se había enterado de semejante noticia.

Vea también: La esposa de Miguel Varoni se destapó y habló de la extrema delgadez del actor

“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas. Entonces ella fue la que los clavó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que él fuera. ¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, narró.

Finalmente, esta mujer aseguró que debido a todo lo que ya había visto decidió ponerles una trampa en su casa y un día los encontró embriagados besándose por lo que no tuvo otra opción que sacarlos del lugar.

Más información: Lluvia de elogios y piropos a Carmen Villalobos por fotos en Miami