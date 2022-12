La esposa de Miguel Varoni se destapó y habló de la extrema delgadez del actor

Desde un poco más de un año ha impresionado el cambio físico del actor argentino Miguel Varoni, quien pasó de un cuerpo con volumen a una extrema delgadez. Su esposa, Catherine Siachoque, explicó las razones de este abrupto cambio físico. La colombiana contó que el artista comenzó a bajar mucho de peso cuando se contagió de covid 19, justo cuando el pico de la enfermedad estaba en su nivel más alto.

Durante la enfermedad Varoni no comía, pues se sentía tan mal que no le daba hambre y su masa muscular comenzó a perderse, llegando a niveles inimaginables.

Luego de este fuerte episodio de su vida, aprovechó su nuevo peso para hacerse unos retoquitos con un cirujano estético, quien hizo un trabajo sobre la flacidez de su piel y unos pequeños ajustes en su rostro. Aunque el actor quedó sumamente satisfecho con el resultado que compartió en sus redes sociales; nuevamente es blanco de las críticas por su condición física.

Ante esta situación, Siachoque decidió romper el silencio y confesar lo que siente al ver a su esposo tan delgado.

La actriz bogotana dijo en una entrevista con People en Español que ama ver a su esposo así delgado, pues es una contextura física que siempre ha admirado, incluso confesó sentir envidia de ver su figura todos los días.

Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone ‘¡ay, me equivoqué!‘.