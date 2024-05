"Se le alarga la lengua. Mete cizaña", Nataly Umaña explotó contra Ornella tras ver La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos ha dejado momentos que han generado mucha controversia en redes sociales por parte de los participantes, tanto como los que ya salieron, como los que siguen dentro.

Precisamente, algunos de los que fueron miembros del Team Papilla se reunieron para charlar sobre lo que han visto desde fuera del reality en el 24/7 de Vix.

Juan David Zapata, Isabella sierra, Johana Velandia y Nataly Umaña hicieron una transmisión en vivo en Instagram para hablar de sus compañeros y allí, sorpresivamente, la reconocida actriz quien tuvo romance con Miguel Melfi arremetió contra una de sus compañeras.

Nataly Umaña arremetió contra Ornella

Siguiendo con la charla de estos cuatro exparticipantes, la actriz aprovechó para tomar la vocería y hablar con sobre un famoso en especial, como lo es Ornella Sierra.

Umaña reveló que no le gustan muchos de los comentarios de la influenciadora pues en varias ocasiones mete "cizaña".

“Es como si no se diera cuenta de lo que dice. Dice una cosa y luego hace otra. O sea, mete cizaña, estoy hablando directamente de mí, de todo lo que hablan, y trato de entenderlo”, dijo.

Y agregó: “Sé que todo esto tiene que ver con el encierro, que ellos no tienen absolutamente nada de ningún otro mundo. Entonces de repente un día dice cosas de mí, al otro día lo dice más potencializado, al otro día como que se retracta, entonces no sé. Y cuando está con la Segura y Karen se le alarga la lengua muchísimo más, que podría ir a un evento de tapete rojo esas tres”, aseguró.

A pesar de que Nataly se encuentra en México, donde no tiene la posibilidad de ver RCN o Vix, contó que sus seguidores le mandan videos donde ha observado las acciones de Ornella.

“Si me aterra un poco porque se supone que somos Team Papilla y se supone que somos leales, nos cuidamos, queremos. Que me den duro acá afuera es una cosa, pero de ellas me duele. Por ahí fueron y gritaron algo en el canal y desde ahí le bajaron, de hecho se expresaron muy bonito, Karen y la Segura, ya se reivindicaron”, afirmó.

Nataly envió mensaje de apoyo a Diana

Desde que salió del reality más famoso de Colombia no se ha pronunciado sobre la Casa de los Famosos. Sin embargo, en las últimas horas, envió un mensaje de apoyo a Diana Ángel, concursante que confesó públicamente que quiere salir.

“Ánimo mi Diana bella. Eres una guerrilla, te vas a quedar y sí, vas a poder. Te quiero”, escribió Nataly Umaña en una de sus historias de Instagram, acompañada de una imagen de las dos.