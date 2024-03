Nataly Umaña reveló por qué no quiso tener hijos con Alejandro Estrada: las razones íntimas

Alejandro Estrada dio por terminado su matrimonio de 12 años con Nataly Umaña en La Casa de los Famosos Colombia, en el capítulo más candente del reality show del Canal RCN y la aplicación de Vix.

En un momento tenso, Alejandro Estrada visitó La Casa de los Famosos Colombia para confrontar a Nataly Umaña por la infidelidad pública con el panameño Miguel Melfi. En los minutos brindados por el ‘jefe’, el reconocido actor abrió su corazón y con un desgarrador mensaje se despidió de la actriz devolviéndole el anillo de matrimonio y con un beso en la mejilla le dijo: adiós.

¿Por qué Nataly Umaña y Alejandro Estrada no tuvieron hijos?

En entrevista para el programa en ‘La Sala de Laura Acuña’, grabado una semana antes del inicio La Casa de los Famosos Colombia, Alejandro Estrada y Nataly Umaña fueron los invitados.

En diálogo con las presentadoras, Alejandro Umaña confesó que quería tener hijos con Nataly, pero ella estuvo en desacuerdo. “Alejito siempre ha querido, me parece muy tierno eso y aparte me lo ha dicho mucho. A mí realmente me asombra el mundo y las que son madres ya los tienen, pero yo que no los tengo lloro todos los días, desde que me levanto y veo las primeras noticias hasta que me acuesto y veo las últimas”, contó la actriz.

Nataly Umaña reveló los motivos para no traer hijos al mundo

Además de ello, Nataly mencionó: “El mundo está dañado. Siento que soy egoísta, pero obvio lo digo con respeto para todas las que son madres, porque no estoy juzgando. Siento que si un bebé no me está diciendo tráeme a este mundo y a esta jauría, entonces yo porque tengo que aventarlo a esto, o sea por qué”.

Del mismo modo, Nataly Umaña confesó: “Si de pronto a mí me hubieran dado la oportunidad de decidir y mi mamá y mi papá me hubieran preguntado, pues puede sonar muy desagradecido porque tengo vida y salud que lo es todo, pero diría no”.

Adicionalmente la reconocida actriz agregó: “cada vez me afianzo en esta idea y es eso. Me da miedo el mundo”

Posteriormente, Alejandro Estrada añadió en la entrevista con respeto y tranquilidad: “Nataly toma las decisiones importantes de la casa”.

Por último, la actriz confesó que cuando la relación atraviesa por un mal momento van a terapia y su amor vuelve a renacer como un ave Fénix y no cierra la posibilidad de tener un hijo con Alejandro Estrada: “a veces pienso: ¿qué tal que me esté perdiendo de una bendición? En ese momento empiezan las dudas”