¡Confrontación desgarradora! Alejandro Estrada enfrentó a Nataly en La Casa de los Famosos Colombia

La Casa de los Famosos Colombia sigue siendo escenario de intensos dramas y emociones, y en esta ocasión, la llegada de Alejandro Estrada ha revolucionado por completo el ambiente del reality. La atención de este domingo 10 de marzo se ha centrado en Nataly Umaña, quien ha estado en el ojo del huracán tras ser sorprendida en varias situaciones comprometedoras con Miguel Melfi, otro de los participantes del reality show.

Alejandro Estrada visitó La Casa de los Famosos Colombia, ¿qué le dijo a Nataly?

Con un matrimonio de 12 años en juego, la entrada de Alejandro Estrada ha marcado sin duda un punto de inflexión en La Casa de los Famosos Colombia y en la vida de Nataly Umaña.

Alejandro Estrada no determinó Melfi, luego dio un beso a Diana Ángel y se dirigió directo a Nataly Umaña, su esposa.

“Hola Natalia. Bueno, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, de todas las personas que ven el programa. Desde el fondo de mi corazón siempre confié en nosotros, en nuestra relación y que podíamos superar cualquier adversidad”.

“Te he visto todas las noches, he visto todo el reality, me he apartado de él los últimos ocho días que, bueno… pero sobre todo, me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal porque es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después”.

“Esto me lleva a pensar, y a todo Colombia, todas las personas que me ven, que siempre, siempre, siempre, en toda relación lo más importante es la honestidad, saberse decir las cosas, sabérselas decir a tiempo, porque si tú y yo, por lo que dices, hubiéramos hablado a tiempo abiertamente, tranquilamente como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor. O yo. No sabes lo que viene pasando”.

“Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada. Perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma”.

“Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y hoy vengo a eso a esta casa, a enfrentarme y a decirle a todo el público en Colombia – los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no – que no lo hago por lo que muchos piensan en el país”.

“Simplemente lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero. Te felicito, lo haces muy bien, sabes vivir la vida”.

“Lo que vengo a hacer hoy precisamente es mi voto de confianza en ti y en mí para un futuro diferente. Sé que vas a tener un futuro fantástico, porque te lo mereces. Retiro todas mis promesas, todas las que hemos tenido, todas las retiro, pero no retiro mis buenos deseos para ti, porque te lo mereces todo”.

“Sentí que te merecías un excelente hombre, tú escogiste”.

Visita de Alejandro Estrada conmocionó las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios con la confrontación entre Alejandro Estrada y su esposa Nataly Umaña. Luego de ver a Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos Colombia, los internautas no escatimaron en comentarios. Algunos de ellos, apoyaron la manera de actuar del reconocido actor colombiano y hubo otros quienes pidieron más contundencia para dar fin a esa relación.

En medio de la intriga y la incertidumbre, una cosa es segura: el próximo episodio de La Casa de los Famosos Colombia promete ser uno de los más emocionantes y controversiales hasta el momento.

