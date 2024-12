Nuevo eliminado en Masterchef: el destino de la competencia cambia

El capítulo 119 de MasterChef Celebrity dejó a los espectadores y participantes impactados con una revelación inesperada.

Durante el tenso reto de eliminación, Paola Rey, una de las celebridades en riesgo, recibió una sorprendente ventaja que podría cambiar el curso de la competencia culinaria más importante del mundo.

Cambia el rumbo de la competencia en Masterchef

La presentadora Claudia Bahamón fue la encargada de anunciar la noticia, generando asombro entre los participantes. En la cocina, cada celebridad encontró cajas misteriosas en sus estaciones, pero el verdadero giro llegó cuando Claudia declaró que Paola Rey tenía una ventaja significativa en esta etapa de eliminación.

“La única persona que tiene algo de ventaja en este momento es Paola”, afirmó Claudia, dejando a todos atónitos. Ante el anuncio, Adria Marina, chef y jurado, agregó: “Ya le tocaba”, aludiendo a que era un beneficio merecido por la actriz.

La ventaja consistió en la ausencia de Jorge Rausch como jurado durante el reto. Este chef, conocido por ser particularmente exigente al calificar, especialmente con Paola, fue excluido en esta ocasión, dando un respiro a la participante. “La ventaja te la dio Adria: no está Jorge”, explicó Claudia entre risas, a lo que Paola respondió: “Entiendo que es parte del juego y no me lo tomo personal”.

Nuevo reto de eliminación en Masterchef

El anuncio generó diversas reacciones entre las celebridades. Caterine Ibargüen comentó que siempre se sorprende cuando Paola recibe ventajas, mientras que Carolina Cuervo señaló que, aunque Rausch suele ser duro con Paola, es evidente que le tiene aprecio. Por su parte, Dominica Duque afirmó que, a pesar de las críticas de Rausch, su experiencia y calificaciones son justas.

Este giro en la competencia añade una nueva capa de emoción y estrategia a MasterChef Celebrity, donde cada ventaja puede ser decisiva para mantenerse en la lucha por el título. Los próximos episodios prometen más sorpresas y momentos inolvidables en la cocina más famosa del país.