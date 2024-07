Carolina Cuervo y Paola Rey mostraron una nueva faceta en Masterchef Celebrity Colombia, ¿de qué se trató?

Durante la emisión del sábado 6 de julio de MasterChef Celebrity, los participantes que aún conservaban sus delantales blancos se tomaron un momento antes del reto individual para compartir con el público lo que consideraban más importante en sus vidas.

Las actrices Paola Rey y Carolina Cuervo lograron conmover a la audiencia con sus sinceras declaraciones sobre la maternidad y cómo esta ha transformado sus prioridades.

Paola Rey y el sueño de ser madre

Paola Rey, con lágrimas en los ojos, habló apasionadamente sobre su rol como madre. La presentadora del programa le preguntó a Rey qué era lo más importante de ser mamá, a lo que la actriz respondió conmovida: "Amo ser mamá, siempre fue un sueño para mí y creo que es mejor de lo que siempre soñé. Mis hijos me mueven mucho el alma y no cambio la experiencia de ser mamá por nada del mundo. Es lo más lindo, me ha hecho mejor persona, mejor mujer, mejor ser humano".

Rey también destacó cómo la llegada de sus hijos cambió sus prioridades. Antes, su vida giraba en torno al trabajo, pero ahora su familia ocupa el primer lugar. "Yo cambié muchas prioridades en mi vida. Tengo que reconocer que antes mi vida era el trabajo, ahora mi vida es mi familia, son mis hijos. Y mi trabajo lo amo y lo adoro, pero es mi trabajo", añadió.

Carolina Cuervo y la transformación de la maternidad

Por su parte, Carolina Cuervo también compartió su experiencia sobre la maternidad, describiéndola como una transformación total. "El hecho de ser mamá es una transformación total de la mujer que uno era antes de ser mamá, a la mujer en la que uno se convierte siendo mamá. Y creo que eso es lo más difícil y lo más hermoso de la maternidad", comentó.

Cuervo resaltó que ser madre la impulsa a ser mejor cada día, tanto en lo personal como en lo profesional, para servir de ejemplo a su hija. "Lo que más valoro de ser mamá es que me impulsa todos los días a ser una mejor persona y ser mejor en lo que hago para que ella también aprenda de eso", expresó con sinceridad.

Un momento de reflexión y emoción en MasterChef Celebrity

Las emotivas confesiones de Paola Rey y Carolina Cuervo no solo conmovieron a los espectadores, sino que también sirvieron como un recordatorio del impacto profundo y transformador que tiene la maternidad en la vida de las mujeres. Ambas actrices destacaron cómo sus hijos se han convertido en el motor que impulsa sus vidas, dejando en claro que, aunque sus carreras profesionales son importantes, la maternidad ocupa un lugar primordial en sus corazones.

Este momento de reflexión en MasterChef Celebrity ofreció una mirada íntima a las vidas personales de las participantes, humanizando aún más a estas figuras públicas y resaltando la importancia de la familia en sus vidas.