Padre de La Segura reapareció para pedirle perdón con conmovedor mensaje

Natalia Segura, más conocida en el mundo de las redes sociales como La Segura, ha mostrado una faceta totalmente distinta en La Casa de los Famosos Colombia.

La creadora de contenido ha abierto su corazón y con sus compañeros, contando incluso detalles de su vida que han conmovido en más de una ocasión.

En un episodio de la Casa de los Famosos, la Segura tocó la relación que lleva con su padre, Alexander Segura. La influenciadora aseguró en su momento que tiene poco contacto con él y en varias ocasiones lo tildó de 'villano' por varias acciones que tuvo en su contra.

En muchas partes de la vida me hizo falta mi papá. Él era mi héroe desde chiquita, hasta que después se convirtió en el villano de mi vida

Y agregó: “Amo a mi papá, pero creo que hasta el sol de hoy no he podido perdonarle que un día me haya mandado una nota de voz y me dijera que ojalá quedara cuadripléjica, ¿Cómo un padre le dice eso a su hija?”.

Papá de La Segura pidió perdón

Con estas duras declaraciones, este martes, Alexander Segura reapareció para pedir perdón y mandar un sentido mensaje a su hija. Esto además de contar detalles de su relación.

Yo anhelo que ella se reconcilie, que se restaure su relación conmigo, no tanto porque ella me vaya a honrar, pero creo que es importante que lo haga por su salud mental y emocional

Alexander aseguró que desde hace tres años no tiene contacto con la influenciadora, pero que cuando la vio en La Casa de los Famosos, rompió en llanto.

Sobre el fuerte mensaje que le envió a La Segura, Alexander se mostró arrepentido y pidió perdón. El padre de la influencer también confesó que él siente que ella cree que él no la quiere, pero no es así.

