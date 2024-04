Papá de ‘La Segura’ rompió el silencio y contó por qué no tiene relación con su hija

La creadora de contenido ‘La Segura’ se ha convertido en una de las participantes más fuertes de la Casa de los Famosos obteniendo millones de votos en diferentes oportunidades y una de sus declaraciones más sorpresivas y que llamó más la atención de sus seguidores fue cuando se refirió a su papá Alexander Segura, con quien no tiene ninguna relación actualmente.

En una de las oportunidades que brinda el formato de la Casa de los Famosos para que los participantes se desahoguen y hablen sobre su vida personal, ‘La Segura’ fue una de las primeras en tomar la palabra y referirse acerca de su papá, con quien aseguró que no tiene ningún tipo de relación actualmente.

“A pesar de ser mi padre, aún no he logrado perdonarlo por completo. Recuerdo claramente el día en que me envió un mensaje de voz expresando el deseo de que quedara cuadripléjica”, comentó La Segura, entre lágrimas, cuando llegó su turno de compartir su línea de vida en el programa.

Papá de La Segura habló sobre su hija

Ante el ruido que hicieron las palabras de ‘La Segura’ en el programa del Canal RCN, Alexander Segura brindó una entrevista a Turbaco News en las que contó detalles sobre su relación con su hija.

“En estos momentos no hay relación, pero afortunadamente sí hay una muy buena relación con mi hijo, que, en su momento, de pronto, ha querido verse afectada. Mi hijo y mi hija son muy nobles (…) Después de los 14 años sí hubo una ausencia de padre porque hubo una guerra frontal por las peleas de su señora madre y mi persona. Entonces, eso ocasionó que hubiera una ruptura de mi Nata”, contó el hombre.

El señor Segura además fue claro en señalar que la relación con su hija finalizó de esta manera no solo por el divorcio con su mamá, sino por algunos sentimientos de ira que tienen las personas en este tipo de situaciones.

“La ruptura genera unos lazos de resentimiento y amargura, que eso unida a suegra, mamá de nuestros hijos y nuestra hija, pues eso es un caldo de cultivo que se da espectacular”, agregó.