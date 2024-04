Sebastián aclaró los rumores sobre la atracción con Camilo Pulgarín en La Casa de los Famosos

La última semana dentro de la Casa de los Famosos ha generado todo tipo de comentarios entre todos sus seguidores, sobre todo por los rumores que se han conocido, dejando a Camilo Pulgarín, Isabella Santiago y Sebastián González como los grandes protagonistas de una posible nueva historia de amor dentro del reality.

Ante los rumores creados por los concursantes de la Casa de los Famosos y los seguidores, Sebastián González tomó la decisión de esclarecer los comentarios y tuvo una profunda, pero sincera charla con Camilo Pulgarín, quien en varias oportunidades ha manifestado su gusto por el reconocido actor.

Camilo Pulgarín habló con Sebastián González en la Casa de los Famosos

En primera instancia, el creador de contenido le dijo a Sebastián sobre la entrevista que tuvo con Isabella Santiago, dejando claro que durante los últimos días se presentó una fuerte pelea dentro de la Casa de los Famosos, al parecer por el actor, lo que hizo encender la polémica dentro de los concursantes.

“En la entrevista de María José estábamos diciendo que esa pelea entre Camilo e Isabella fue por vos”, le dijo Camilo a Sebastián sobre la conversación con Isabella.

Ante las declaraciones del creador de contenidos, el actor reveló una conversación que tuvo con Isabella Santiago, en donde la modelo comenzó a preguntarle sobre sus gustos dentro de la Casa de los Famosos, lo que generó un poco malestar de en el actor.

“Ella empezó a hacerme preguntas y una de esas fue que, si me gusta alguien de la casa, le dije que no, me preguntó que, si me gusta Camilo, le dije: no. Me empezó a preguntar otras cosas y le dije: Isa, yo no vengo a este programa con ese propósito y yo lo he dicho delante de todo mundo, delante de ti. Yo no vengo a este programa con un propósito emocional porque eso se construye a largo plazo”, aseguró el actor.

Además, agregó: “es por el compartir, por relacionarse, por conocer a otra persona, pero no es una cosa de que ya en tres días me gusta alguien, yo no funciono así”.

La petición de Sebastián González a Camilo Pulgarín en la Casa de los Famosos

Tras las declaraciones sobre lo sucedido con Isabella Santiago, el actor le hizo una particular petición al creador de contenidos, pues le pidió que se sienta en la confianza para preguntarle las cosas sin ningún problema, dejando claro que la amistad se ha creado desde mucho antes que ingresaran al reality.

Ante la petición, Camilo Pulgarín ya está cansando de la cercanía que existe entre los tres, pues no puede quedar el ridículo ante sus seguidores y los del reality, razón por la que dijo que ya no habrá más show por parte de él.