Reconocida influencer y su esposo fueron víctimas de suplantación: esta es la historia

A propósito del reciente caso de presunta suplantación que salió a la luz por una cuenta de Instagram que llevaba el nombre de Sara Manuela y en el que una joven colombiana usaba imágenes de una mujer oriunda de Venezuela para engañar a hombres y mujeres, este 11 de enero se conoció otra situación similar.

Esta vez, la víctima fue Lola en Barcelona, la influencer y creadora de contenido digital, y su esposo. En diálogo con NoticiasRCN.com, Lola dio detalles de los angustiantes momentos que vivió cuando descubrió que una persona había creado un perfil en Instagram con su nombre, otro con el de su esposo y un tercer perfil en Facebook.

Además, que esta persona incluso manejaba una cuenta de WhatsApp en la que se hacía pasar por su actual compañero sentimental.

Todo inició cuando Lola fue adquiriendo seguidores en la plataforma digital que utiliza para comercializar sus productos especializados en el cuidado del cabello. Una vez abrió su cuenta oficial en Instagram, recibió algunos mensajes de dos seguidoras que le advirtieron que algo estaba sucediendo con su pareja.

Según el relato de las usuarias, su novio tenía otra cuenta diferente a la que ella mencionaba en su perfil y en la que él, no compartía fotos con ella. De acuerdo con su testimonio, inicialmente creyó que su pareja la estaba engañando, pero jamás se imaginó lo que había detrás de todo.

“Cuando me dicen eso lo primero que pienso es que él me estaba engañando, entonces revisé y me di cuenta de que estaba bloqueada de ese perfil y me metí desde otro que yo tenía para revisar. Efectivamente, era una cuenta que parecía real, tenía 3.000 seguidores, la foto y el nombre propio de él”, señaló la influencer.

Además, confesó que la persona detrás del falso perfil alimentaba la cuenta con fotos que ella publicaba junto a su pareja en Snapchat.

“Usaba fotos que yo publicaba en mi Snapchat y las subía en su Instagram. Me cortaba a mí, entonces tenía fotos de él solo y lo peor es que la gente comentaba”, añadió.

¿Quién era la persona detrás de los perfiles?

Al verse involucrada en todo este circo virtual, Lola empezó una investigación minuciosa para lograr identificar quién era la persona detrás del perfil y para su sorpresa, descubrió que era una mujer, quien también había creado una cuenta con sus datos personales.

“En toda la búsqueda encontré que también había hecho una cuenta mía, con mi nombre y como yo ya tenía mi cuenta de Lola en Barcelona, entonces la única cuenta con mi nombre real era esa que habían producido. Cuando eso pasa y empiezo a revisar todo, me entero de que también tenía Facebook y WhatsApp”, agregó.

La influencer digital reveló que una vez entendió lo grave que era, le comentó a su pareja lo que estaba sucediendo y el profesional en aviación le aseguró que anteriormente le había pasado algo similar.

“Esto es una cosa que duró años porque cuando yo le conté a él, me dijo que antes ya le habían originado una cuenta en Facebook con el nombre de ‘El Pollo’ y que él lo que hizo fue cerrar su cuenta personal para no darle importancia, pero él llevaba dos años teniendo una vida paralela”.

Adicionalmente, señaló que lo que más le sorprende del extraño caso es como hacía la chica para comunicarse por WhatsApp, puesto que se hacía pasar por un hombre, pero en realidad era una mujer.

“Yo no sé cómo hacía en WhatsApp para hablar con la gente por teléfono. Yo no sé si era que tenía un cambiador de voz o si hablaba grave y era tan increíble porque después de un tiempo, conocí a una amiga que me confesó que sí habló con el supuesto chico de la cuenta y yo le dije que todo era una farsa”.

Para la influencer todo fue una pesadilla. Incluso, logró contactarse con la joven detrás de los falsos perfiles y le pidió que le diera el acceso a las cuentas, pero esta se negó.

“Yo hice toda una investigación y me di cuenta de que era ella, me conseguí el número de teléfono, la dirección y la llame. Le dije que ya sabía quién era, que ya me había enterado de todo y le pedí que me diera las claves de todas las cuentas, de la mía, la de mi pareja y de la de Facebook, pero me dijo que estaba ocupada y que no me las podía dar en ese momento”.

Tras varias semanas insistiéndole, la presunta joven le compartió las claves de los perfiles y Lola, finalmente, pudo borrar de la plataforma las cuentas falsas de ella y su compañero sentimental. Asegura que tanto era su temor, que nunca logró revisar los mensajes directos de los perfiles para indagar cuál era el discurso que la joven daba a través de la aplicación.

Entretanto, reveló que actualmente su pareja se encuentra personas que lo saludan en su trabajo o en las calles y que él se siente incómodo porque no conoce a quienes se acercan. Además, compartió en diálogo con NoticiasRCN.com que su pareja sí tenía conocimiento de quién era la joven detrás del perfil, debido a que muchos años atrás varios amigos la habían convidado a salir.

“Cuando yo me entero de todo eso y le pregunto a él que, si la conoce, él me dice que sí, que nunca la vio en persona, pero que habló con ella por WhatsApp porque en algún plan, unos amigos lo convidaron a salir con varias chicas, entre esas ella, y que la iban a pasar a recoger, pero ella nunca apareció”.

Finalmente, la influencer, que actualmente cuenta con 122.000 seguidores en Instagram, indicó que la joven detrás de los perfiles no la sigue y que su esposo ha preferido mantener su cuenta privada.