¿Por qué la orina de los protagonistas en 'La sociedad de la nieve' presenta un tono negro?

La cinta cinematográfica “La sociedad de la nieve”, bajo la dirección de Juan Bayona, narra la historia verídica de los sobrevivientes del trágico accidente aéreo de la Fuerza Aérea Uruguaya.

En la película, Bayona muestra las numerosas dificultades que tuvieron que vivir los supervivientes durante 72 días, como la escasez de alimentos, agua y las condiciones climáticas extremas. Estas adversidades provocaron la aparición de lesiones traumáticas y secuelas propias de la falta de nutrición.

Uno de los síntomas que destaca en la trama es la observación de orina de color negro por parte de uno de los personajes, lo que le causa alarma y preocupación. Antes de explicar las posibles causas de este cambio de color en la orina, es importante entender que nuestro sistema renal se encarga de eliminar los desechos presentes en la sangre. Si este proceso de eliminación no funciona adecuadamente, los compuestos tóxicos se acumulan y pueden causar enfermedades graves, como la insuficiencia renal, que puede llevar a la muerte en poco tiempo.

En condiciones normales, la orina debería tener un color amarillo claro, compuesta principalmente por un 95% de agua, un 2% de sales y un 3% de urea, un compuesto que se forma para neutralizar el amoníaco producido por la degradación de las proteínas.

Cualquier alteración en la composición de la orina puede modificar su color, aspecto y olor, lo cual es una señal de que algo no va bien en nuestro organismo. En el caso de la película, es posible que el oscurecimiento de la orina se haya debido a la extrema deshidratación que sufrieron los personajes, ya que el agua que bebían provenía del deshielo de la nieve y no alcanzaba los 1,5 litros diarios recomendados.

Conforme pasaban los días, la concentración de la orina aumentaba y su color se iba haciendo más oscuro. Sin embargo, existen otras patologías que también pueden manifestarse con este síntoma.

De acuerdo con los expertos, uno de los posibles trastornos que el superviviente del vuelo 571 podría haber experimentado es la rabdomiólisis, que consiste en la rotura generalizada del tejido muscular debido a un traumatismo, sobreesfuerzo o exposición prolongada al frío. Esta ruptura provoca la liberación de una proteína llamada mioglobina en el torrente sanguíneo, y cuando su concentración se eleva, se excreta a través de la orina, lo que le confiere un color inquietante.

Otra posibilidad, aunque poco probable, es que se tratara de melanuria, un trastorno caracterizado por la expulsión de melanina, un pigmento corporal que oscurece la piel cuando nos exponemos al sol para protegernos y que forma las pecas. La melanuria suele manifestarse en casos avanzados de cáncer de piel, como el melanoma.

Si el líquido expulsado tiende a un marrón muy oscuro, podría indicar una infección urinaria severa. Cuando se produce una infección en el sistema renal, este intenta eliminar los productos de desecho, lo cual altera la concentración de la orina, cambiando su color y haciéndola tener un olor muy fuerte.

Por último, es importante considerar que el oscurecimiento de la orina también puede ser indicio de una enfermedad hepática, como la hepatitis o la cirrosis, debido a la expulsión de bilirrubina, un pigmento de color amarillento generado por la descomposición de los glóbulos rojos.

En resumen, cualquier modificación en el color de la orina puede ser una señal de que algo no va bien en nuestro cuerpo. Debemos prestar atención a estos cambios y no postergar una visita al médico para descartar posibles enfermedades. Desafortunadamente, en la película "La sociedad de la nieve", el personaje no tuvo la oportunidad de buscar ayuda médica debido a las difíciles circunstancias en las que se encontraba.

