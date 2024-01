Inesperada confesión de Sofía Vergara sobre su separación con Joe Manganiello

Para nadie es un secreto que una de las separaciones más hablabas en la farándula internacional fue la de Sofía Vergara y Joe Manganiello, la cual tomó por sorpresas a todos los seguidores de las celebridades, teniendo en cuenta que a través de las redes sociales se veían muy contento y enamorados.

Tras la inesperada noticia que sacudió a todos los medios internacionales, Sofía Vergara tomó la decisión de contar detalles de la razón por la que se tuvo que divorciarse del actor, dejando sorprendidos a todos sus seguidores, quienes han desato un sinfín de comentarios a través de las redes sociales.

Sofía Vergara explicó la razón por la que se separó

En entrevista con el programa de televisión ‘El Hormiguero’, la colombiana explicó abiertamente a todos sus seguidores que el principal factor que la se separó de Joe Manganiello fue la edad, teniendo en cuenta que el actor era más joven que la colombiana y estaría buscando conformar una familia con la barranquillera.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé (…) Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, confesó la colombiana tras el cuestionamiento sobre su separación.

Además, Sofía Vergara admitió que le sorprendió como los medios de comunicación manejaron su separación, dejando claro que varios programas de farándulas fueron respetuosos por la difícil situación que estaba viviendo y simplemente mencionaron la versión oficial de la separación que se presentó en julio del 2023.

“No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser (…) Me sorprendió y, ya sabes, ellos [los medios de comunicación] solo dijeron lo que era y eso fue todo” aseguró en conversaciones con el programa CBS Sunday Morning.

¿Sofía Vergara ya tendría una nueva relación?

Vale mencionar en antes de que se acabara el 2023, varios medios internacionales dieron a conocer que, al parecer, la colombiana estaría saliendo con Justin Saliman, un cirujano ortopédico y que se especializó becado en medicina deportiva en la Universidad de Stanford, y quien fue visto con la barranquillera en una cita en Beverly Hills.

Hasta el momento, ni el cirujano ni Sofía Vergara se han pronunciado sobre los rumores que se dieron a conocer en el mundo de la farándula.