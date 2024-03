Canción de 'Rigo' fue nominada en los Premios Nuestra Tierra: así puede votar por 'Hijo de Urrao'

El próximo jueves 25 de abril, se celebrarán los Premios Nuestra Tierra 2024 en el Movistar Arena. Artistas de la talla de Karol G, Shakira, Feid y Andrés Cepeda fueron nominados en las principales categorías; sin embargo, esta gala tiene espacio para todos los músicos del país y Daniel Lema, cantante de 'Hijo de Urrao' la emblemática canción de la telenovela 'Rigo', recibió una postulación por su 'hit'.

La canción de la producción del Canal RCN fue nominada en la categoría de 'Mejor Canción Popular'. Con casi un millón de reproducciones en 'Spotify', este tema inspirado en la vida de Rigoberto Urán ha sonado a lo largo y ancho del país. El sencillo compuesto por Rafael García tuvo un impacto en las miles de familias colombianas que se reúnen cada noche a ver la imperdible novela.

"¡Buenas, buenas! Estoy demasiado feliz con esa nominación a los Premios Nuestra Tierra 2024. De verdad que nunca me imaginé que esta canción, 'Hijo de Urrao', sea lo que es en este momento. Estoy muy feliz, muy agradecido de hacer parte de este proyecto. Quiero agradecerle a toda la gente que logró que esta canción sea un éxito", empezó diciendo Lema, en unas declaraciones publicadas por 'SuperLike'.

Lema, quien también es el intérprete de 'Michelle' y 'Paisa aventurero', ganó un gran reconocimiento por sus canciones en 'Rigo' y buscará coronarse en los Premios Nuestra Tierra 2024. La canción en cuestión competirá con:

La cantina (Remix), Hernán Gómez, Luis Alfonso, Pipe Bueno

No sufriré por nadie, Joaquín Guiller, Maycol Rosero, Grupo Beren

Según quién, Maluma, Carín León

Mi ex tenía razón, Karol G

El malo (Remix), Nico Hernández, Jessi Uribe, Pipe Bueno

Hasta la madre, Yeison Jiménez, Pasabordo

Una noche, Nico Hernández, Pipe Bueno

Vete, Yeison Jiménez

Mamá perdón, Jhon Alex Castaño

Daniel Lema, cantante de 'Hijo de Urrao', está feliz por su nominación a los Premios Nuestra Tierra

"Quiero agradecerle a 'Rafa' García: 'Gracias amigo por tenerme en cuenta, gracias por querer que mi voz estuviera en este proyecto. Te admiro, gracias en verdad por contar conmigo'. A 'Pucheros' (César Augusto Betancur), muchísimas gracias también; gran compositor y libretista de la serie. Al Canal RCN por querer que yo hiciera parte de esta serie", agregó el artista antioqueño, radicado en Estados Unidos.

“A mucho honor soy hoy de Urrao desde 'pelao' me la rebusco, no soy galán pero seduzco, no soy llorón aunque llevo del bulto, por boquisucio me cree inculto pero soy tierno como un poeta y cuando monto en mi bicicleta, estudio y entreno y luego trabajo porque tengo que ayudarle a mi a má”, dice la canción producida por García.

Premios Nuestra Tierra: ¿Cómo votar por la canción de 'Rigo'?

"Esperamos que nos ayuden con sus votos, premiosnuestratierra.com , ahí pueden votar. Muy feliz, ¡'A mucho honor soy hijo de Urrao'!", concluyó Lema.

Recuerde que a partir del viernes 22 de marzo podrá votar en las diferentes categorías de los Premios Nuestra Tierra 2024, haciendo clic aquí.