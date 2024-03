Entérese: ¿Quién es el papá del hijo fallecido de Luly Bossa?

El pasado sábado 09 de marzo del 2024, la actriz colombiana Luly Bossa reveló a través de su cuenta personal de Instagram el fallecimiento de su hijo Ángelo. El día anterior por el mismo medio había solicitado oraciones por la salud del joven que atravesaba una crisis médica a causa de la enfermedad que sufría.

Ángelo había luchado desde sus 11 años contra una enfermedad huérfana degenerativa denominada Distrofia Muscular de Duchenne, a sus tan solo 22 años adquirió una virosis que terminó apagando su vida.

Aunque la actriz no ha dado detalles acerca de lo virosis que se apoderó de la vida de Ángelo, siempre reclamó públicamente al sistema de salud colombiano. Incluso, en varias ocasiones se llegó a enfrentar a este debido a que, según Luly “Los derechos humanos de Ángelo no eran respetados”. Además, los recursos que ofrecían para atender su condición no eran “Dignos para enfrentar su enfermedad”.

Le podría interesar: A Karol G le lanzaron objeto en pleno concierto: así reaccionó

Luly Bossa pidió ayuda a sus seguidores de Instagram

El fallecimiento del joven de 22 años ha conmovido los corazones de los colombianos que seguían su historia de vida desde años atrás. De la mano de su madre, quien siempre estuvo al pendiente de él, fanáticos de la actriz la admiraban por su maravillosa labor y lucha por la vida de su hijo.

Además de revelar la muerte de su hijo, Luly Bossa también solicitó ayuda a través de Instagram, se dirigió a sus seguidores en busca de colaboración económica para cubrir los gastos funerarios de Ángelo. La respuesta de sus fanáticos no tardó mucho en llegar, incluso, reconocidos influenciadores como Tatán Mejía y Maleja Restrepo se ofrecieron a colaborar.

¿Quién es el papá de Ángelo, hijo fallecido de Luly Bossa?

Además de despertar emociones en sus seguidores, Luly también generó algunas preguntas con la revelación del fallecimiento de su hijo menor. Rápidamente, empezó a recibir comentarios en sus redes sociales preguntando por el origen de Ángelo, sin embargo, ella no ha respondido ni aclarado nada acerca de esto.

Meses atrás la actriz había concedido una entrevista a Diva Rebeca a través de YouTube en donde si se refirió al tema y aclaró que el papá de Ángelo nunca fue un padre presente, incluso, relató cómo tuvo que “hacerle casería” para ponerse en contacto con él por redes sociales.

Lea también: Ella es la exnovia de Miguel Melfi que se gana elogios en redes sociales

En la entrevista también reveló que la ausencia paterna era algo a lo que estaba acostumbrada ya que no solo la vivía con su hijo menos sino también con su hijo mayor, por lo cual, siempre ha sido madre soltera y madre cabeza de familia. Con rabia contó cómo el papá de Ángelo llegó a negar su paternidad con la excusa de ser estéril, fue así como intentó desentenderse de su responsabilidad como padre.