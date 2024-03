Jared Leto: Más allá del glamour de Hollywood, un artista comprometido con su oficio

El miércoles 20 de marzo, Jared Leto, vocalista de la banda Thirty Seconds To Mars llegó a Bogotá para prepararse para su presentación en el Festival Estéreo Picnic que se llevó a cabo ayer, jueves 21 de marzo en el escenario de Johnnie Walker.

El festival es reconocido por tener artistas de talla internacional, este año no fue la excepción, entre sus invitados están reconocidas bandas como Blink-182, Limp Biskit, Kings Of Leon, entre otras. Sin embargo, los encargados de celebrar el primer día del evento fueron Thirty Seconds To Mars, quienes no decepcionaron a sus fanáticos con el show que ofrecieron.

La llegada de Jared Leto a Colombia ha dado mucho de qué hablar y se ha hecho controversial en redes sociales, después de la presentación de su banda en el festival, las especulaciones tomaron más fuerza debido al cantante colombiano que acompañó a la agrupación en el concierto y, además, tuvo la oportunidad de cantar con ellos, se trató de Manuel Medrano.

¿Quién es Jared Leto?

A raíz de su visita por Colombia, muchos se han preguntado quién es y por qué es tan reconocido. Incluso, hay quienes lo habían visto en varias películas, pero desconocían que fuera vocalista de una banda de rock, por otro lado, algunos seguidores de su música no sabían que también es una estrella de Hollywood.

Jared Leto nació el 26 de noviembre de 1971 en Bossier City, Lousiana, años más tardes hizo su debut como actor en la serie “My So-Called Life”, producción televisiva que lo llevó a la fama en el año 1990 ya que a partir de ahí su reconocimiento no paró de crecer. Rápidamente paso de la televisión al cine teniendo la oportunidad de protagonizar diferentes filmaciones, incluso, su papel en “Dallas Buyers Club” lo llevó a ganar un Premio Oscar como mejor actor de reparto.

Además de demostrar ser un increíble actor en películas como “Suicide Squad” en la interpretación del villano y reconocido personaje ‘Joker’ es vocalista de una banda de rock. Fue precisamente Leto quien fundó la banda musical ‘Thirty Seconds To Mars’ en el año 1998 junto a su hermano Shannon Leto. La agrupación se ha mantenido a través de los años y ha ganado distintos reconocimientos por éxitos musicales que los han llevado a escenarios de todo el mundo.

¿Qué hace a Jared Leto tan reconocido?

Definitivamente su papel en diferentes películas lo han llevado al reconocimiento internacional, así como su música, lo que además, lo ha hecho un artista versátil y multifacético. Su facilidad de sumergirse en personajes complejos y su pasión por la música, sin mencionar su increíble voz, se han ganado la admiración de muchas personas alrededor del mundo.

Por otro lado, su apariencia física siempre ha dado de qué hablar, si bien es muy atractivo, siempre ha lucido un largo cabello que lo ha caracterizado y se ha convertido en un distintivo del artista. Además, constantemente es comparado con ‘Dios’ debido a que su barba en conjunto con su largo cabello lo hace similar a la apariencia del ‘Dios’ que han mostrado en diferentes películas.

Debido a lo anterior, ha sido nombrado por algunos de sus fans como ‘Dios’. Hay muchos que también se refieren a él de esta forma por su voz y por lo hermoso que es, según los mismos, encaja la perfección de la que siempre se ha hablado la iglesia. Leto, por su parte, ha agradecido a sus seguidores por admirarlo de esta forma pero nunca ha tomado partido de que realmente crea que es ‘Dios’.