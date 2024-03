¿Nuevo romance? Crecen los rumores sobre aparición de Lewis Hamilton en video musical de Shakira

El estreno del nuevo álbum de Shakira ha sido controversial y polémico desde antes de que se anunciara su lanzamiento, con canciones como “Monotonía” o su Bzrp Music Session ha dado mucho de qué hablar.

Tras su separación con el jugador de fútbol Gerard Piqué, la artista colombiana se convirtió en tendencia en redes sociales, sus fanáticos no dudaron en apoyarla y acompañarla en la dura etapa por la que atravesó durante el último año, en que, además, se resolvió por fin la deuda de hacienda que tenía en España.

Pero en los últimos días generó aún más controversia cuando rumores por un posible nuevo romance con el piloto Lewis Hamilton se hicieron virales. Estas suposiciones tomaron más fuerza luego de que el 21 de marzo, Shakira publicara algunas fotografías en su cuenta de Instagram con un actor idéntico a Hamilton.

¿Nuevo romance entre Shakira y Lewis Hamilton?

A mediados del 2023 crecieron los rumores sobre una posible relación entre Shakira y Lewis Hamilton, esto sucedió después de que se le vio a la cantante en el Paddock varias veces. Sin embargo, no se había confirmado nada que hiciera oficial que existía un nuevo romance entre estos dos.

Tras la separación de Shakira con Gerard Piqué, los seguidores de la colombiana ansían volverla a ver enamorada, por esto, en el último año han existido distintos rumores de posibles nuevas relaciones amorosas con figuras públicas como Bzrp, Tom Cruise, Jimmy Buttler, y el más sonaso, Lewis Hamilton.

A pesar de los fuertes rumores que involucran al piloto británico y la cantante colombiana, se ha desmentido toda clase de vinculo entre ellos. Según algunos medios de Estados Unidos y personas cercanas a Hamilton, él tiene una relación amorosa de la que no hace parte Shakira, sus visitas a las pistas solo significaban que ella quería participar de las competencias en la zona VIP.

Lo anterior se confirmó ya que una fuente cercana a Shakira aclaró que ella misma había pedido entradas para estar en la zona preferencial ya que disfrutaba mucho de estar allí, desmintió que la razón fuera otra. Fue así como entonces, dejaron claro que no existía ninguna relación entre ellos.

¿Lewis Hamilton aparecerá en nuevo video de Shakira?

Se decía que las visitas al Paddock y la cercanía de Shakira con Hamilton no eran más que una estrategia de marketing para recuperar a los fanáticos de la cantante en Estados Unidos, sin embargo, nunca se confirmó que fuera así.

Hace apenas un día la colombiana publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con un actor parecido al piloto, lo que encendió de nuevo los rumores acerca de una posible relación entre ellos o la aparición de Hamilton en uno de los videos de sus nuevas canciones.

Lo anterior debido a que hoy 22 de marzo Shakira está estrenando el lanzamiento de su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Razón por la cual se podría creer que es una buena forma de llamar la atención de los usuarios de Instagram para interactuar con su perfil y descubrir su nueva música. Aún no se confirma una participación del piloto en algún video musical, tampoco si hay una relación entre ellos, lo último que se supo es que no estaban juntos.