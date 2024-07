¿Más juntos que nunca? Así fue el reencuentro entre Alejandro Estrada y Dominica Duque

En el capítulo 24 de MasterChef Celebrity, los seguidores de la famosa competencia culinaria en Colombia recibieron la buena noticia del regreso de la periodista Dominica Duque, quien había estado ausente debido a un accidente en un reto anterior.

En los últimos capítulos, la ausencia de Dominica había generado preocupación entre sus fans. La periodista se había quemado los dedos con aceite caliente durante un desafío, lo que la obligó a abandonar temporalmente la competencia para recibir atención médica.

El incidente fue significativo, ya que las quemaduras en varios de sus dedos le impedían manejar los utensilios de cocina con facilidad. Los médicos de la producción determinaron que necesitaba tomarse unos días para recuperarse por completo. Sin embargo, Dominica acortó su periodo de incapacidad y sorprendió a todos al volver en el capítulo del 17 de julio, demostrando su determinación y pasión por la competencia.

La emotiva reacción de Alejandro Estrada al regreso de Dominica

El regreso de Dominica Duque fue recibido con gran entusiasmo por todos, especialmente por el actor Alejandro Estrada, con quien la periodista ha forjado una estrecha amistad en el programa. La presentadora Claudia Bahamón fue la encargada de darle la bienvenida oficial a Dominica, preguntándole sobre su estado de salud y recuperación.

Dominica aseguró que se sentía bien, aunque admitió que inicialmente temía que las quemaduras complicaran su desempeño en la cocina. "Estamos perfectos. Me siento bien, no sé cómo voy a hacer con la cocinada, ensayé la noche anterior a ver qué tanto podía mover los dedos y me fue bien", comentó la periodista.

En su regreso, Dominica se encontró con la sorpresa de tener que asumir el rol de capitana de equipo en el reto del día. Aunque admitió que no se hubiese lanzado a esa responsabilidad tan rápidamente, aceptó el desafío con determinación. "Yo no me hubiese echado al agua tan rápido, pero me tocó de capitana y se tiene que lograr", afirmó.

Alejandro Estrada sigue dejando claro su gusto por Dominica Duque

Alejandro Estrada tuvo la oportunidad de elegir a qué equipo quería unirse y no dudó en escoger el liderado por Dominica, lo que generó una gran algarabía y ruido entre sus compañeros. Esta elección demostró el apoyo y la camaradería que existe entre los participantes de MasterChef Celebrity.

Para seguir cada detalle de la competencia y disfrutar de las emociones de la cocina más famosa de Colombia, sintoniza MasterChef Celebrity de domingo a domingo a las 8 p.m. por el Canal RCN.