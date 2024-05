¡Conmoción en el set! Martha Isabel Bolaños sacudió las redes con un misterioso secreto del pasado

En un giro inesperado durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia, la reconocida actriz Martha Isabel Bolaños abrió las puertas de su pasado, revelando un episodio que dejó a más de uno sorprendido.

Durante una sesión de 'Resulta y Resalta' conducida por la influyente Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, Bolaños confesó detalles íntimos sobre una experiencia que marcó su vida.

La pregunta sobre su estado civil desencadenó una revelación inesperada por parte de la actriz, quien admitió haber experimentado un breve amorío con una mujer en el pasado. Entre risas y confesiones, Bolaños detalló cómo este encuentro se desarrolló en el contexto de una fiesta electrónica, donde una chica expresó su interés por ella.

“Ella me dijo: me encantas y me fascinas. Déjame probar. Estábamos enrumbadísimas, pero me aburrí. Aunque fue una noche de diversión me di cuenta de que no era para mí", compartió la actriz.