Videos: los mejores momentos de los Premios Óscar 2023

Todo en todas partes al mismo tiempo

La gran ganadora en la edición 95 de los Óscar. La cinta se llevó siete premios de los once a los que aspiraba y los directores ganaron las estatuillas a la mejor dirección, guion original y mejor montaje. La película a lo largo de la historia ha estado nominada en 691 ocasiones y ha obtenido 336 premios, reconocida como la cinta más premiada en la historia del cine. Esta película se encuentra disponible en cartelera, pero se puede ver a través de Prime Video, Apple TV y Claro Video.

Primera mujer asiática en ganar un Óscar

La actriz malaya Michelle Yeoh, ganó la estatuilla a la mejor actriz por su papel en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, siendo la primera mujer asiática en obtener este galardón. “Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí, que me están viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidades. Tengo que dedicar esto a mi mamá, a todas las mamás del mundo, porque ellas son realmente las superheroínas y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí esta noche”, mencionó la actriz en su discurso.

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx — Variety (@Variety) March 13, 2023

La sorpresa de la actriz Angela Basset

Jamie Lee Curtis ganó el Óscar a mejor actriz de reparto, por su papel en ‘‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ y Angela Basset al perder el Óscar ha sido la protagonista indiscutible en las redes al mostrar su disgusto por esta decisión, ya que fue evidente su reacción de molesta cuando nombraron ganadora a su contrincante. Muchos usuarios mencionaron: “ se puede ver su cara de molesta, ni siquiera aplaudió, se nota que le dolió porque ese Óscar significaba mucho para ella”.

Angela Bassett’s reaction to Jamie Lee Curtis’ name being called…you can tell how much that Oscar would have meant to her. she is, was, and always will be incredible. I better see her on that stage SOON pic.twitter.com/oHDfuDUksG — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 13, 2023

Brendan Fraser volvió al cine



Brendan Fraser se llevó el premio Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Charlie en ‘The Whale’ y volvió al cine tras sufrir abusos sexuales en 2003, de haber tenido problemas profesionales y de caer en depresión tras la separación de la actriz Afton Smith.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. “Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, “Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película como esta”

Nikole Kidman se robó las miradas en la Gala

Incluida entre las mejores vestidas de la historia de los Óscar

En los #Oscars de anoche, Nicole Kidman se convirtió en una de las mejores vestidas al llegar. Y así fue cómo lo hizo. Mira TODOS los looks del after party de los Premios Oscar 2023 aquí: https://t.co/OQ3cmH0HGR pic.twitter.com/e638XlII15 — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) March 13, 2023

Show musical de Rihanna

Rihanna interpretó "Lift me up" en la ceremonia de los Premios Óscar, el tema principal de BlackPanther: Wakanda Forever en homenaje a Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, fallecido en 2020.

🎬 | #Oscars95 Rihanna interpretó "Lift me up" en la ceremonia de los Premios Oscar. pic.twitter.com/KKjlb4FIIi — enAgenda (@enagenda_) March 13, 2023

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan ganó el Oscar por su papel en "Todo en todas partes al mismo tiempo".

"¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí".