Rigoberto Urán compartió con Ramiro Meneses, su 'Tío Lucho': peluqueada y frijolada

Rigoberto Urán ha cautivado a miles de familias colombianas con su admirable historia de vida, retratada en 'Rigo', una novela del Canal RCN. El 'Toro de Urrao' ha compartido con diferentes miembros del elenco de esta maravillosa producción televisiva. El último que fue a Medellín a visitar al medallista olímpico en Londres 2012 fue Ramiro Meneses, quien interpreta al 'Tío Lucho'.

Meneses, ganador de MasterChef Celebrity 2022, ha dado mucho de qué hablar con su papel en 'Rigo'. Su desgarradora actuación en la escena en la que encuentran muerto a Rigoberto de Jesús Urán, padre del ciclista antioqueño, fue aplaudida en diferentes espacios. Sin lugar a duda, el actor paisa se ganó la admiración y corazón de todos los televidentes.

El 'Tío Lucho', quien en la vida real apodan 'Chucho', fue fundamental en la vida de Urán. Después del asesinato de su padre, esta persona lo cobijó. Recordemos que 'Rigo' sufrió esa trágica pérdida cuando tenía escasos 14 años. Su tío lo acompañó en su crecimiento deportivo y asumió el rol paternal.

Ramiro Meneses, el 'Tío Lucho', fue 'peluqueado' por 'Rigo'

Meneses llegó a Medellín y fue recibido por el subcampeón del Tour de Francia 2017. Urán lo invitó a comer a 'La Finca de Rigo' y el actor bromeó con que le cambiaron el 'look'. Recordemos que en la novela aparece con un característico bigote.

"Me vine dizque a visitar a 'Rigo' y este berraco me mandó a peluquear y me hicieron todo esto que no me gusta, a mí me gusta el bigote, pero bueno. Me mandó a hacer rayas y todo en la cabeza", dijo Meneses, quien durante el video encarnó, una vez más, a 'Lucho' Urán.

Rigoberto Urán llevó a Ramiro Meneses a comer frijoles con piña

Le puede interesar: Sofía Vergara llegó a Bogotá y hasta se animó a bailar vallenato en la calle