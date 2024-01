Rigoberto Urán 'le cantó la tabla' a don Evaristo Rendón: video del tensionante encuentro

Este lunes 29 de enero, 'Rigo' volverá a las pantalla de RCN. Rigoberto Urán estuvo en las instalaciones del canal y se encontró con un 'viejo conocido', Evaristo Rendón. El 'Toro de Urrao' aprovechó este 'desagradable' encuentro con el actor Julián Arango y grabó un divertido video.

Rendón es el gran enemigo de 'Rigo' en la producción televisiva que ha cautivado a miles de familias colombianas. Sus negocios turbios han puesto en apuros al ciclista antioqueño durante la novela y llegó a amenazar a su madre, Aracely Urán (interpretada por Sandra Reyes), con echarlos de la casa.

Su maldad no tiene límites. Días después del asesinato de Rigoberto de Jesús Urán (rol de Robinson Díaz), padre del 'escarabajo', se inventó una deuda para dejar a los Urán en la calle. Fue el responsable del reclutamiento de 'Rigo' en el Ejército Nacional e interrumpió un negocio de su familia. Su sed por el poder y el dinero ha llevado a Evaristo a cometer crímenes repudiables.

Pues bien, Urán y Arango protagonizaron un 'choque' con el cual divirtieron a los seguidores de esta novela. "¿Cobrando todavía la hipoteca o qué?", le dijo el medallista olímpico en Londres 2012 al reconocido actor bogotano; quien no guardó silenció y le respondió "estos arrancados de Urrao".

Video del encuentro de Rigoberto Urán y 'Evaristo Rendón'

¿Quién era Evaristo Rendón, de 'Rigo', en la vida real?

El verdadero 'Tío Lucho' reveló que Evaristo existió en la vida real. Sin embargo, confesó que no era tan malo como lo 'pintan' en la novela. A pesar de que estuvo cerca de echarlos de su vivienda, fue flexible en algunos pagos.

“Él existió, pero pues no es tan horrible como este señor que está haciendo de él. Demasiado horrible. Es un actorazo. El que nos la prestó se llamaba José Arroyave, pero él nos dio tiempo, porque había meses que no había pa’ los intereses, y no llegó a quitárnosla. Trató, pero se le habló y esperó”, dijo el familiar del dos veces subcampeón del Giro de Italia.

