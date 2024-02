"Soy muy malo pa' eso", Rigoberto Urán y la curiosa anécdota con su esposa Michelle

Rigoberto Urán es uno de los deportistas que se ha ganado el respeto, admiración y cariño de todos los colombianos. No solo por todas las alegrías que ha entregado al país sobre su bicicleta durante sus años de carrera, sino también por lo que ha sido su camino al éxito y todos los episodios que ha vivido.

Así se ha podido reflejar en la novela del Canal RCN, donde se han visto distintas facetas suyas que han hecho que más de uno se identifique.

No obstante, la producción de este medio también ha hecho que los televidentes puedan conocer más de cerca lo que fue su relación con su actual esposa Michelle, y con quien ha compartido anécdotas y momentos que para muchos ha sacado risas.

Rigoberto Urán y su anécdota con su esposa Michelle

Precisamente, en la entrevista exclusiva con el Canal RCN, Rigo aprovechó para recordar varias anécdotas que ha tenido con su esposa y en su vida.

De entrada, Rigo contó cómo la vivió su cumpleaños 37, el cual se dio el pasado 26 de enero y donde compartió con sus familiares y allegados de vida.

"El cumpleaños fue muy bacano porque me lo cantaron todo el día, desde las 8 de la mañana. Fuimos a varias partes, fue muy especial", contó el ciclista quien además confesó que no es "mucho de fiestas de cumpleaños, es muy familiar".

Sin embargo, aprovechando la coyuntura sobre esta fecha especial, el Toro confesó que es "muy malo" para las fechas de cumpleaños", tanto así que hasta se le han llegado a olvidar fechas de su esposa y demás allegados.

"En dos o tres ocasiones se me ha olvidado la fecha de Michelle (su esposa), de mi hijo, de mi mamá", relató.

"Una vez estaba en Europa y la llamé '¿amor que estás haciendo?'. 'No amor aquí en una fiesta'" contó Rigo sobre la respuesta de Michelle. La mala suerte para el corredor fue que esa fiesta era el cumpleaños de ella misma, sintiéndose muy mal.

"Se me olvidó, y pues no que iba a hacer, le dije feliz cumpleaños amor", relató Urán quien sabe que su esposa entiende que no es bueno para recordar fechas.

Rigo ha mostrado la faceta más tierna con su familia

A pesar de ello, Rigo se ha mostrado muy especial con su familiar compartiendo en distintos momentos. Recientemente en sus redes sociales desató ternura por la publicación de un video publicado por su esposa Michelle en el que mostró la tierna reacción de su hija Carlota al ver una foto de su padre en 2003.

En la grabación, Rigo le preguntó a su hija “Carlota, ¿quién es este man?”, y ella le contesta que “Rigo”, sin embargo, Michelle le pregunta si “¿Rigo el de la novela o su papá?”, a lo que ella confirma que su papá, dejando un momento bastante conmovedor para todos los cibernautas, quienes llenaron de comentarios la publicación.