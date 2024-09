La confesión de Selena Gomez sobre su salud y la maternidad: "No puedo tener hijos de forma tradicional"

La reconocida actriz y cantante Selena Gomez ha compartido una noticia que ha conmocionado a sus millones de seguidores: no podrá tener hijos de manera tradicional debido a problemas de salud.

La revelación fue hecha durante una entrevista para la revista Vanity Fair, donde la artista aparece en la portada de la edición más reciente.

Problemas de salud impiden a Selena Gomez ser madre biológica

En la entrevista, Selena Gomez confesó que, debido a diversas complicaciones médicas, no puede quedar embarazada sin poner en riesgo su vida y la del bebé. "Nunca he dicho esto, pero lamentablemente no puedo tener a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé", expresó con sinceridad. La actriz agregó que ha tenido que enfrentarse a esta realidad y lamentarse por un tiempo, pues siempre había imaginado tener hijos de manera tradicional.

A pesar de esta noticia, Selena ha encontrado consuelo en la posibilidad de la maternidad subrogada y la adopción. "Me siento muy agradecida por los otros medios para las personas que desean ser mamás. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, aunque sea un poco diferente", explicó. Gomez también mencionó que, para ella, lo importante es el amor y el vínculo con el niño, sin importar la manera en la que llegue a ser madre.

Selena Gomez niega rumores de compromiso con Benny Blanco

En la misma entrevista, Selena Gomez aprovechó para aclarar los rumores que circulan sobre un supuesto compromiso con su actual pareja, el productor musical Benny Blanco. La cantante reveló que, aunque están muy felices juntos, no están presionados para dar el siguiente paso en su relación. "Nunca me han amado de esta manera. Él simplemente ha sido una luz en mi vida", afirmó Gomez, describiendo la relación como basada en la sinceridad y el respeto mutuo.

Además, Selena comentó que no planea cambiar su nombre tras un posible matrimonio: "No voy a cambiar mi nombre pase lo que pase. Soy Selena Gómez. Eso es todo", señaló la cantante, quien ahora se encuentra más enfocada en su carrera actoral, dejando la música como un hobby.

Este sincero testimonio de Selena Gomez ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes admiran su honestidad y valentía al compartir detalles tan personales de su vida.